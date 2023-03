Cane abbandonato sulla 131, salvato dalla Polstrada 

Sulla 131, all’altezza di Macomer, è tornato in scena il più classico degli orrori: un cane abbandonato dai padroni, senza microchip, che correva sull’asfalto, smarrito, col pericolo di essere travolto dalle auto in corsa. Correva in mezzo alla strada, impaurito e senza meta. Sarebbe sicuramente andato incontro ad una morte orribile.

Grazie ad una pattuglia della polizia stradale di Macomer, il cane è ora sano e salvo. Protagonista di questo episodio un meticcio, probabilmente abbandonato sulla 131, che cercava di tornare a casa, forse dai suoi padroni, ed è stato ritrovato dagli agenti durante il loro servizio sulla 131, nel tardo pomeriggio di sabato. Una pattuglia della Stradale della sottosezione di Macomer lo ha individuato, proprio all’altezza del ponte di Birori. Gli agenti per poterlo prendere lo hanno dovuto rincorrere a piedi, perché la presenza del cane era un pericolo anche per gli automobilisti.

Gli agenti lo hanno quindi afferrato e lo hanno accudito, rischiando non poco. I poliziotti hanno cercato anche il microchip per avere qualche indizio in più sul possibile padrone, ma il cane non aveva alcuna iscrizione all’anagrafe canina. Un animale docile comunque, apparentemente sano e non denutrito, che si è fatto prendere subito, scodinzolando. Lo hanno messo al sicuro e portato nel canile sanitario di Siniscola.

Chiunque lo può adottare. Non è la prima volta che gli agenti intervengono per salvare animali abbandonati sulla 131, mettendo in sicurezza l’animale e anche quel tratto di strada.