Cane abbandonato, appello per salvarlo 

In un appartamento con cortile, in via Olbia, abitava una coppia di filippini. Circa un mese fa sono stati sfrattati ma quando sono andati via hanno lasciato lì il loro cane, abbandonandolo.

Al povero animale sinora ha dato da mangiare qualche vicino sensibile facendo passare il cibo attraverso le grate del cancello. Ma nessuno ha potuto impedire che il pavimento si riempisse di escrementi. Nel corso dei giorni sono stati allertati carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale ma tutti avrebbero detto di non poter far niente per lui.

«Non si può restare insensibili davanti a questa situazione, qualcuno intervenga», spiega uno dei vicini di casa, che peraltro in questi giorni deve andare fuori città e non può più accudirlo.

