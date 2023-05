Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Salernitana 1

Atalanta 0

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi (20’ st Kastanos), Coulibaly, Vilhena (44’ st Bohinen), Bradaric; Botheim (35’ st Candreva), Dia; Piatek. Allenatore Paulo Sousa.

Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello; Toloi, Djimsiti (25’ st Demiral), Scalvini; Soppy (3’ st Okoli), De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic (1’ st Hojlund); Zapata (20’ st Muriel). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Rete : nel st 48’ Candreva.

Note : ammoniti Scalvini, Lovato, De Roon, Coulibaly.

Salerno. La Salernitana batte l’Atalanta al fotofinish sotto il diluvio e ipoteca la salvezza grazie a Candreva. Per i bergamaschi, in emergenza e con tre Primavera in panchina, è la seconda sconfitta consecutiva: la zona Champions è lontana. Il primo tempo è nerazzurro, il secondo granata. Gasperini perde anche Soppy e Djimsiti. Sousa poi lancia nella mischia Kastanos e Candreva: mossa decisiva.

