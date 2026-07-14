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Ginecologia
15 luglio 2026 alle 00:49

Candidosi, evitare le forme di autocura 

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Rischi per le donne?

La candidosi vulvovaginale recidivante, definita da almeno tre episodi nell’arco di un anno, è una condizione multifattoriale. Le recidive dipendono dall’interazione tra predisposizione individuale, alterazioni del microbiota vaginale, risposta immunitaria locale e capacità della Candida di formare biofilm, che ne favorisce la persistenza. Per questo la sola terapia antimicotica può non essere sufficiente. È fondamentale evitare l’automedicazione, confermare la diagnosi con adeguati esami microbiologici, correggere i fattori predisponenti (come diabete non controllato o uso inappropriato di antibiotici) e seguire protocolli terapeutici personalizzati per ridurre il rischio di nuove recidive.

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