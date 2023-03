«Candidiamoci a ospitare i Giochi della gioventù»  

La palla l’ha lanciata lo scorso novembre il ministro dello Sport Andrea Abodi quando ha annunciato «il ritorno dei Giochi della Gioventù» già nel 2023. Adesso la raccoglie Umberto Ticca, consigliere dei Riformatori che ha depositato una mozione (bipartisan) per la candidatura di Cagliari a ospitare questo storico e affascinante appuntamento di socialità. «I Giochi della Gioventù rappresentano uno strumento importante nel piano formativo per disegnare un futuro migliore. Vanno ripristinati, con nuove logiche e nuovi obiettivi, il Governo lo ha inserito nei suoi programmi e noi vogliamo farci trovare pronti», dice Ticca. «Credo che Cagliari abbia tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa nuova programmazione confermando la sua grande vocazione sportiva», aggiunge.

La premessa è che il Parlamento si è già espresso per rilanciare i Giochi della Gioventù proponendo di istituire un fondo per l’organizzazione della manifestazione che, quest’anno, si svolgerà solamente in alcune città che verranno scelte per avviare un progetto pilota da riproporre nel 2024 in tutto il Paese. Da qui, l’invito al sindaco a candidare Cagliari. La corsa è cominciata, la città aspetta. ( ma. mad. )

