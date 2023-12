Candidature, veti e controveti prima della scelta definitiva 

Se ad Atreju si è discusso delle prossime Regionali, Giorgia Meloni e Matteo Salvini devono aver concordato su tutto. Questo suggeriscono le espressioni rilassate dei due leader immortalati in uno scatto pubblicato ieri sui social dal ministro delle Infrastrutture. Ma è più probabile che di elezioni locali non abbiano parlato proprio. Perché a poco meno di due mesi dalle Regionali, a un mese dalla presentazione delle liste, il confronto tra i due partiti che sostengono candidati diversi per la presidenza – il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per FdI, il governatore uscente Christian Solinas per Lega-Psd’Az – è sempre più aspro. Il tavolo nazionale potrebbe sciogliere le riserve a ridosso di Natale, più probabilmente a cavallo con Capodanno e subito dopo il via libera alla manovra. Nell’attesa, sulla testa dei due papabili volano i veti, anche provenienti da altri movimenti dello schieramento.

Le condizioni

Ad esempio, da giorni rimbalzano una serie di indiscrezioni che riguardano il grande centro, cioè la federazione che comprende Sardegna al Centro 20Venti, Alleanza Sardegna, Dc, Azione, e che sarebbe pronto a convergere sulla coalizione guidata da Renato Soru se il candidato del centrodestra fosse Solinas. Per la verità, i centristi non sono pienamente convinti nemmeno di Truzzu, ma non tanto da minacciare di cambiare schieramento. Per loro, la soluzione ideale sarebbe una terza via, magari un candidato di Forza Italia. Un’ipotesi alquanto remota.

L’origine

Ma il veto più importante sul segretario sardista è stato posto un mese fa da FdI con una nota firmata dalla coordinatrice regionale del partito e senatrice Antonella Zedda. «Non ci sono più le condizioni per sostenere un suo secondo mandato». Dopo questo comunicato, FdI ha convocato il tavolo regionale del centrodestra arrivato alla sua terza riunione. Da parte sua, il presidente della Regione ha sempre rivendicato la guida sardista della coalizione, forte anche del sostegno più volte ribadito del segretario della Lega Matteo Salvini. Qualcuno ha ipotizzato che sarebbe anche disposto a farsi da parte, ma a condizione che il candidato non sia il sindaco di Cagliari.

Nel centrodestra è già nel vivo la corsa alla preparazione delle liste. C’è una novità: l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino (eletto in Forza Italia) sarà ricandidato in Gallura con i Riformatori. Sul fronte centrosinistra, le novità più importanti riguardano la coalizione guidata da Soru che da ieri può contare sulla lista Vota Sardigna - di cui fanno parte Irs, Progres e Sardegna chiama Sardegna – e che si aggiunge a Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, Più Europa e Upc. Nel campo largo, è confermata la ricandidatura dei quattro consiglieri del M5S uscenti.

Nell’altro polo

Centrosinistra che non è rimasto fuori dalla partita dei veti. Ha iniziato il M5S quando ha proposto le condizioni per far parte del campo largo che poi ha indicato Alessandra Todde. Tra queste: il no secco alle primarie e una serie di criteri sul candidato governatore (no indagati, no condannati, no a portatori di conflitti di interesse). Il no alle primarie è all’origine della fuoriuscita dal campo largo di Progressisti e soprattutto della controcandidatura di Soru. (ro. mu.)

