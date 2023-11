Candidature, trattative vicine al traguardo  

È forse l’ultimo weekend di trattative per la scelta dei candidati alla presidenza della Regione. Lo stato è più avanzato per centrosinistra e Movimento Cinquestelle che si riuniranno domani alle 13 nella sede regionale del Pd. Molto meno chiaro il quadro per quanto riguarda il centrodestra. In questo caso dovrebbe essere significativo il tavolo nazionale di martedì dove, tuttavia, non è detto che parteciperanno i segretari di FdI, Lega e Forza Italia: il presidente azzurro Antonio Tajani è in Giappone e dovrebbe ritornare in Italia non prima di giovedì.

Centrosinistra

Il vertice in via Emilia è importante perché, per la prima volta, sarà ufficializzata la proposta di candidatura della deputata del M5S Alessandra Todde. Questo vuol dire che potranno uscire allo scoperto tutte le perplessità di chi ha contestato il metodo che ha portato a questo risultato. Alcune sigle della coalizione nata il 7 luglio a Molentargius continuano a chiedere con insistenza il ricorso alle primarie per la scelta del candidato. Tra queste, pesa in particolare la posizione dei Progressisti di Massimo Zedda e Francesco Agus che alcuni giorni fa avevano proposto primarie “light” con postazioni consultive in ogni comune oltre i quindicimila abitanti, integrate con modalità online «trasparenti ed efficienti di manifestazione del voto, in modo tale da consentire ampia partecipazione». Ma le primarie farebbero saltare per aria la coalizione, considerata la contrarietà netta dei pentastellati a questo metodo. All’ultima direzione il Pd ha decretato il no alle primarie e ha dato mandato al segretario Piero Comandini di confrontarsi con gli alleati e convocare poi il tavolo. Cosa che il consigliere democratico ha fatto a stretto giro. Resta comunque il dubbio sulla partecipazione dei Progressisti alla riunione di domani. Contemporaneamente, Comandini e gli altri dirigenti stanno lavorando per convincere Renato Soru a non scendere in campo con una propria lista come annunciato.

Centrodestra

Nel centrodestra i nomi dei papabili sono sempre gli stessi, ma sono anche rimasti tali i dubbi su chi alla fine riuscirà a spuntarla. Dal tavolo romano del 6 ottobre era emerso un dato chiaro: la ricandidatura dell’uscente in Sardegna non è automatica. Cioè: l’ipotesi che Christian Solinas, comunque sostenuto dalla Lega, non sia in corsa per la seconda volta è concreta. Le alternative sono state presentate nello stesso contesto. FdI ha indicato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, Forza Italia ha presentato il deputato Pietro Pittalis e la consigliera Alessandra Zedda. C’è una terza via: la guida della coalizione potrebbe restare sardista ma con un nome diverso da quello del segretario del Psd’Az Solinas. Ma, ad ogni modo, ora le trattative dovranno tener conto del rafforzamento del grande centro che ha chiesto il ritorno del tavolo in Sardegna.

