Candidature, tavolo nazionale bloccato E dal grande centro arriva l’altolà a FdI  

Al tavolo regionale del centrodestra non si è ancora iniziato a parlare di candidati e ora si registrano i primi segnali di impazienza, soprattutto dopo le parole di Paolo Truzzu (l’unico nome indicato da Fratelli d’Italia al tavolo nazionale) sull’obiettivo di costruire una coalizione più a trazione di destra. Ma allora, ha fatto notare ieri il segretario dell’Udc Andrea Biancareddu, «sarebbe il caso di giocare a carte scoperte», e «se qualcuno è a conoscenza del partito di provenienza del futuro candidato lo dica, almeno le riunioni tra alleati dureranno meno». Al tavolo nazionale le cose non vanno molto meglio. È bloccato, riferiscono fonti romane. E, a prescindere dalle tensioni FdI-Lega in Trentino, il problema è che non si riesce a raggiungere la quadra sull’equilibrio dei tre partiti più importanti nelle cinque regioni al voto: oltre la Sardegna, il Piemonte, l’Abruzzo, l’Umbria e la Basilicata.

Lo snodo

Proprio quest’ultima rappresenta lo snodo. L’uscente Vito Bardi è di Forza Italia – da qui la recente posizione dell’azzurro Mulè sulla necessità di confermare gli uscenti. «Ma questa non è una regola, noi abbiamo accettato di rinunciare alla ricandidatura di Musumeci in Sicilia», è la posizione del ministro di FdI Lollobrigida. Il partito della premier – si dice – vorrebbe che in Basilicata fosse la Lega a indicare il candidato. Ma – a quanto pare – convincere il coordinatore di FI Antonio Tajani a fare un passo indietro su Bardi non è cosa facile. Se e quando questo succederà, allora il tavolo potrebbe imprimere un’accelerata e decidere anche sulla Sardegna.

Sabato a Nuoro, con toni tipici di un’assemblea provinciale di partito, Truzzu ha dichiarato che «l’unità è fondamentale, ma l’onere di costruire la coalizione spetta a noi di Fratelli d’Italia: il nostro obiettivo è creare un governo della Sardegna di centrodestra, a trazione di destra». Una posizione diversa, ma complementare rispetto a quella contenuta nella nota di FdI a firma della coordinatrice Antonella Zedda, dove si parlava dell’assenza di condizioni per una conferma di Solinas. Truzzu ha spiegato, in pratica, che gli equilibri rispetto a cinque anni fa sono cambiati e che FdI potrebbe essere il partito con il numero maggiore di consiglieri regionali. Un buon motivo per rivendicare la guida della coalizione. E d’altra parte – spiega un esponente della maggioranza - cinque anni fa e dieci anni fa andò allo stesso modo. Nel 2019 era forte la Lega e il candidato fu Solinas, nel 2014 Forza Italia era il partito più importante con Cappellacci in corsa.

Il vertice

Le esternazioni di Truzzu non lasciano indifferente nemmeno il grande centro che fa capo ad Antonello Peru e Stefano Tunis. La confederazione si è riunita proprio ieri per discuterne, soprattutto dietro richiesta di Azione: «Abbiamo preso nota in questi giorni delle affermazioni di chi si dice convinto che la Sardegna vorrebbe essere guidata con una trazione a destra», ha dichiarato Peru dopo il vertice, «restiamo in attesa di elementi capaci di avvalorare questa tesi perché a noi pare invece che i sardi siano interessati a conoscere le soluzioni che abbiamo da proporre piuttosto che da quale lato provengano». In ogni caso, «rispettiamo comunque le opinioni di tutti che saranno certamente oggetto di approfondimento nei prossimi incontri e oggetto di valutazione attraverso gli strumenti di analisi che la coalizione deciderà di utilizzare».

RIPRODUZIONE RISERVATA