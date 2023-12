Candidature, si chiude prima di Natale 

Nei due schieramenti si lavora per chiudere le trattative in tempi brevi. Gli obiettivi sono diversi: il centrodestra non ha ancora un candidato governatore; il centrosinistra ne ha addirittura due e non ha ancora abbandonato la speranza di un ricompattamento. Nel primo caso si va verso l’indicazione a ridosso di Natale – si parla di giovedì 21 – ma tutto dipende dai tempi di approvazione della manovra nazionale. La premier Giorgia Meloni preferirebbe non occuparsi di elezioni Regionali prima. Se poi il via libera alla legge di bilancio slittasse, del candidato si riparlerebbe a cavallo con Capodanno. Quanto al centrosinistra, l’impegno per pacificare i fronti di Alessandra Todde e Renato Soru non manca, ma in questo momento – spiega un esponente del Pd – «le operazioni di ricucitura sono in una fase di stallo. Servirebbe una scintilla». Del tipo? «Il nome del centrodestra». L’ufficialità di una candidatura alla presidenza di Christian Solinas (Psd’Az-Lega) o di Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia) avrebbe l’effetto di riaccendere nello schieramento opposto la consapevolezza che è meglio lottare uniti contro l’avversario comune.

Battaglie interne

Ma, per adesso, le battaglie sono confinate all’interno dei due poli. Cinque anni fa un patto di ferro tra Solinas e Truzzu aveva garantito al primo la corsa per la Regione. Oggi è tutto cambiato, a partire dagli equilibri di forza tra Lega e FdI che si sono rovesciati a favore del partito della premier: per questo i dirigenti sardi hanno rivendicato il diritto a guidare la coalizione, a convocare il tavolo regionale del centrodestra, e a proporre un nome per la presidenza. Nome – quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu – fatto sinora solo nei vertici romani dai dirigenti nazionali del partito. Con la Lega che ha sempre risposto per le rime: «Squadra che vince non si cambia, il nostro candidato è Christian Solinas». Posizione rafforzata nei giorni scorsi dalle dichiarazioni del presidente di Forza Italia Antonio Tajani: «La prassi è ricandidare gli uscenti». Tutti, compreso il segretario sardista, anche se il ministro degli Esteri azzurro pensa ai suoi: Ciro in Piemonte, ma soprattutto Vito Bardi in Basilicata. Le Regioni al voto sono cinque: solo una, l’Abruzzo, ha un uscente di FdI (Marco Marsilio), un po’ poco per il primo partito della coalizione. Per questo sia a Bardi (la sua è la poltrona che vacilla di più) che a Solinas potrebbe essere chiesto un passo indietro.

Nodo centrista

Intanto, dopo aver fatto quadrato sul programma, è prevista a brevissimo la convocazione della quarta riunione del tavolo regionale, di nuovo con i segretari dei partiti. Sarà un vertice preparatorio in attesa delle decisioni del tavolo nazionale. Dal nome del candidato del centrodestra dipendono le prossime decisioni dei partiti di Calenda e Renzi, Azione e Italia Viva. In Sardegna, Azione si muove all’interno della confederazione del Grande centro che partecipa con Antonello Peru ai tavoli del centrodestra. In caso di candidatura di Solinas o Truzzu, il coordinatore regionale Giuseppe Luigi Cucca potrebbe decidere di appoggiare la coalizione guidata da Renato Soru.

Appuntamenti

Nell’agenda dell’ex governatore c’è oggi alle 17.30 l’incontro pubblico “L’Isola del turismo: moderno sostenibile e responsabile” nella sala Cis di viale Bonaria. Venerdì sarà a Iglesias per un dibattito sul lavoro e la transizione energetica con Francesco Agus (Progressisti) e Romina Mura (Pd). Domenica Soru sarà a Oristano all’assemblea pubblica di Sardegna Chiama Sardegna e dei movimenti indipendentisti Irs e Progres. La candidata dello schieramento a trazione Pd-M5S Alessandra Todde parteciperà giovedì alle 15 alla Mem di Cagliari a un incontro sulla mobilità aerea. Nei giorni successivi sarà a Villacidro (venerdì), Tiana (sabato), Dorgali (domenica) per una serie di incontri con i cittadini.

