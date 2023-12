Candidature, Salvini in Sardegna dopo Natale 

Un punto a favore di Christian Solinas nelle trattative per la scelta del candidato del centrodestra. Mercoledì 27 sarà a Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini, che da mesi caldeggia la corsa bis del segretario sardista. In questa lunga strada verso le Regionali del 25 febbraio, a mettere a rischio la conferma dell’uscente è il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia): il suo nome è stato fatto ormai più di due mesi fa da Giovanni Donzelli al tavolo nazionale delle Regionali. La Lega però non ha mai ceduto, e adesso punta a chiudere il cerchio a proprio favore. Perché Salvini nell’Isola il giorno dopo Santo Stefano significa una cosa: la Lega ci tiene a governare la Sardegna, e non vuole mollare la presa in cambio, magari, di una candidatura in Basilicata al posto dell’azzurro Vito Bardi.

La visita di Crippa

Nell’agenda del ministro delle Infrastrutture, secondo quanto trapelato, c’è la visita di un’opera pubblica e incontri con il gruppo dirigente locale del partito, e sicuramente con lo stesso Solinas. A lavorare in prima linea perché questa vicenda si chiuda nel migliore dei modi per la Lega e per l’attuale governatore è il coordinatore regionale del Carroccio (e presidente del Consiglio regionale) Michele Pais. Che ieri, dopo gli stati generali contro le scorie nucleari, ha incontrato a Cagliari Andrea Crippa, deputato e vicesegretario federale della Lega, ma soprattutto sostenitore senza se e senza ma della necessità di confermare la candidatura dei presidenti uscenti, quindi anche di Solinas, alle prossime Regionali. Questa la mossa della Lega, ora si attende quella del partito della premier. Il tavolo nazionale dei segretari dovrebbe fare quadrato sul nome dopo il via libera alla manovra nazionale atteso tra il 29 e il 30 dicembre alla Camera. Ma, a questo punto, FdI potrebbe anche decidere di giocare d’anticipo.

L’altro polo

Nel centrosinistra ieri Renato Soru ha ribadito che quello della riunificazione con il Pd-M5S «è un tema che non mi riguarda più, è evidente che Pd e 5S hanno percorso una loro strada disastrosa, non mi interessa più, mi interessa invece parlare con i cittadini sardi in tutti i territori, parlare del progetto per l’isola, delle emergenze e delle opportunità». Ieri l’ex governatore - già sostenuto da Progressisti, LiberU, Più Europa, Vota Sardigna (Irs, Progres e Sardegna chiama Sardegna), Upc – ha incassato anche l’appoggio di Rifondazione Comunista. I Progressisti, intanto, continuano a nutrire la speranza di ricomporre con il Campo largo che ha indicato Alessandra Todde. D’altra parte, il partito di Massimo Zedda e Francesco Agus è chiaramente più vicino a M5S e Pd, con cui ha lavorato per cinque anni all’opposizione, che a movimenti come Rifondazione comunista.

