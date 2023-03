Candidature per la consulta della frazione 

Via libera alla presentazione delle candidature per entrare a far parte della consulta della borgata di Santa Margherita. I cittadini residenti nella zona di Santa Margherita che desiderano mettersi in gioco e migliorare attivamente il territorio possono chiedere di entrare a far parte della nuova assemblea consultiva.

La consulta sarà composta da cinque cittadini e avrà il compito di coadiuvare l’amministrazione comunale nelle scelte di carattere urbanistico, segnalare problemi sui servizi e proporre progetti e iniziative.

«Per me è una grande soddisfazione lavorare alla nascita della consulta e poter contribuire a dare al luogo in cui sono nata e cresciuta la giusta attenzione che merita - spiega la vice sindaca Elisabetta Loi – sono sicura che sarà una grande opportunità per tutti: per l’amministrazione, che verrà supportata da persone che hanno a cuore il territorio e ne conoscono caratteristiche e necessità; per i cittadini che, per la prima volta, parteciperanno attivamente alla vita amministrativa e politica della borgata».

I cittadini potranno presentare la propria candidatura per la nuova consulta di Santa Margherita fino al 30 marzo tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune. (i. m.)

