Candidature, la prima certezza: l’85% degli uscenti si ripresenta  

Corse bis e candidature ter, con l’85% degli uscenti che sfida di nuovo le urne. Non mancano i cambi di casacca e gli esordienti. È il passo delle Regionali, a sette giorni dalla chiusura delle liste.

Forza Italia

Gli azzurri, alle prime elezioni senza Silvio Berlusconi, hanno l’incognita di Alessandra Zedda: la consigliera non lascerà il centrodestra ma potrebbe sostenere Paolo Truzzu con la sua lista “Anima di Sardegna”. E se il capogruppo Angelo Cocciu si ripresenta al 100 per cento, lo stesso non si può dire di Emanuele Cera che potrebbe andare con gli Fdi. Si ricandida con Forza Italia anche Giuseppe Talana. Ci riprova Ivan Piras, il sindaco di Dolianova graditissimo al coordinatore-deputato Ugo Cappellacci. Scarica la Lega e torna in azzurro il sassarese Francesco Ginesu.

Fratelli d’Italia

Nemmeno il partito di Truzzu lascia a terra gli uscenti, dal capogruppo Fausto Piga a Gianni Tatti passando per Sara Canu. Pronti alla corsa regionale Alessio Mereu, assessore di Cagliari, e Manuela Lai, prima dei non eletti alla Camera. Si ricandida pure l’ex onorevole sulcitano Gigi Rubiu. In lista anche i consiglieri comunali del capoluogo, Stefania Loi e Antonello Floris. Dubbi su Giorgio Todde, l’ex leghista dell’Ogliastra: tra gli Fdi non tutti gradiscono pescare fuori dal perimetro An-Msi.

Pd

Per i prossimi cinque anni pure nel Partito democratico è concreta la possibilità che tornino in Aula solo i consiglieri “navigati”. Si ripresentano per il terzo mandato di fila il segretario Piero Comandini e il presidente Giuseppe Meloni, più gli uscenti Valter Piscedda, Roberto Deriu e Salvatore Corrias. Rinuncia obbligata per Cesare Moriconi (è onorevole da quindici anni), volontaria per Rossella Pinna e Gianfranco Ganau. Sicuri l’ex deputato Andrea Frailis e Camilla Soru.

Lega

Sul fronte Carroccio, lo schema non cambia: dal presidente dell’Aula, Michele Pais, all’assessore ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, nessuno rinuncia alla ricandidatura. Idem i consiglieri Michele Ennas e Andrea Piras. Alle urne pure Valeria Satta: è in Giunta da cinque anni come tecnica e adesso ricambia la fiducia provando a portare voti. Per la prima volta, dopo trent’anni con l’Udc, passa alla Lega l’assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu.

M5S

In casa Cinque Stelle i candidati si selezionano sulle piattaforme. Per questo vige la regola del silenzio. Certa solo la corsa bis di Alessandro Solinas, Michele Ciusa, Roberto Li Gioi e Desirè Manca.

Alleanza verdi e sinistra

Gli uscenti corrono tutti, divisi tra Progressisti pentiti, come Antonio Piu, Diego Loi e Maria Laura Orrù, e gli ex Art1 Eugenio Lai e Daniele Cocco Secondo. Laura Caddeo si ripresenta con “Uniti per Alessandra Todde”, dove ritorna alla politica pure il medico della Caritas, l’ex dem Giuseppe Frau. Candidatura accettata anche da Giovanni Dore, avvocato di Cagliari, e dal sindaco di Uta, Giacomo Porcu,

Psd’Az

I sardisti, come noto, non hanno sciolto le riserve su Truzzu presidente. Ma Nanni Lancioni, l’uomo più vicino a Solinas, ha già messo in strada i manifesti elettorali. L’assessore Gianni Chessa si ripresenta eccome, ma in caso di divorzio tra Psd’Az e centrodestra si sposterà in un altro partito della coalizione. Ottimisti sul posizionamento dei Quattro Mori gli altri uscenti Alfonso Marras, Domenico Gallus, Fabio Usai e Piero Maieli. Il sardisti, però, hanno perso il quartese Lucio Torru che si candida con gli Fdi. Corsa sicura, invece, per il titolare dei Trasporti, Antonio Moro. Così come per l’ex assessore Quirico Sanna e per il presidente del Cipnes, Gianni Sarti.

Riformatori

Le liste dei liberal democratici sono ispirate agli amministratori locali: in corsa Paola Secci, Massimo Pinna e Ivan Mameli, fasce tricolori a Sestu, Villasor e Barisardo. Ci sono i vice sindaci di Cagliari, Selargius, San Sperate e Lanusei, ovvero Giorgio Angius, Gabriella Mameli, Germana Cocco e Maria Tegas. Ecco mister Universo, Giovanni Montis, assessore-culturista di Capoterra. E se Michele Cossa ha deciso di non ricandidarsi, tornano in pista il titolare dell’Urbanistica, Aldo Salaris, e le altre uscenti Annalisa Mele e Annalisa Manca. Con i Riformatori si presenta Giuseppe Fasolino, l’azzurro che dal 2019 guida in Giunta la Programmazione. Corsa certa pure per il cagliaritano Umberto Ticca e il nuorese Pietro Sanna.

