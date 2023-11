Candidature, appelli a Todde Per FdI non c’è solo Truzzu 

Contatto. Per ora solo via Whatsapp, ma almeno Alessandra Todde e Renato Soru hanno aperto un dialogo. È stata la deputata M5S, candidata governatrice del Campo largo, a scrivere ieri pomeriggio all’ex presidente. E lui ha risposto. Cosa si siano detti nel dettaglio non si sa ma conta poco: la sostanza, come ha annunciato lei stessa ieri sera intervenendo a “Dimartedì” su La7 (e come confermano fonti dell’area soriana), è che presto i due dovrebbero incontrarsi. Forse già entro questa settimana, anche se l’appuntamento non è stato ancora fissato.

Linea di dialogo

Non è facile che si ricomponga l’unità perduta tra i due candidati della frastagliata opposizione alla Giunta Solinas. Però ieri sono arrivati a Todde nuovi appelli in tal senso. Uno da Arturo Parisi, che parlando con l’agenzia Adnkronos ha definito «una sciagura» la divisione a sinistra in Sardegna: «A questo punto solo Alessandra Todde può riaprire la prospettiva del superamento della rottura», ha aggiunto l’ex ministro, uno dei fondatori dell’Ulivo e del Pd. «Forte del consenso che la sua designazione comincia a raccogliere oltre i confini delle dirigenze di partito, raccolga la sfida di Soru» per un confronto attraverso le primarie: un metodo che il Pd, secondo Parisi, non deve abbandonare. «È tardi, ma non troppo tardi», ha concluso il professore.

L’altra sollecitazione è contenuta in una nota diffusa dalle stesse sigle dell’area Soru, e concordata con lui: «Progetto Sardegna, +Europa, Liberu, Progressisti, Upc – vi si legge – rilanciano ancora una volta il loro appello, ribadendo la propria disponibilità per un percorso condiviso, nell’interesse della Sardegna». Il comunicato chiarisce che «l’appello è rivolto alla candidata Alessandra Todde, perché si renda disponibile a un confronto di idee e a un’ampia consultazione democratica». E chiude citando, non casualmente, Parisi: «Non è troppo tardi».

Nel frattempo, comunque, ciascuna area prepara la contesa elettorale. Nella trasmissione di Giovanni Floris, Todde ha detto che «è il momento di invertire la rotta e offrire ai cittadini una valida alternativa a questa destra che ha rovinato l’Isola, carente e vergognosa su trasporti, sanità, povertà, scuola». L’ex viceministra ha assicurato di lavorare «per allargare il campo nel modo più ampio possibile, e costruire un’alleanza inclusiva e progressista. Riporteremo a casa anche chi è uscito». È di ieri, a proposito, la notizia che la Base e Roberto Capelli rientrano nel Campo largo.

Ma anche gli alleati di Soru si muovono. Sarebbero state intavolate trattative con altre forze del centrosinistra, e anche un dialogo con Azione (che però finora sembrava vicina all’intesa col centrodestra). Una nota della segreteria nazionale di +Europa ha invece smentito le voci di dissidi con i vertici regionali del partito, per il sostegno a Soru, e di petizioni di iscritti sardi per ritornare con Pd e M5S.

Il centrodestra

Nella maggioranza uscente, le indiscrezioni dei ben informati si collocano in due diverse correnti di pensiero: c’è chi ritiene che un’opposizione spaccata porti al rialzo le chance di riconferma di Christian Solinas, e chi invece esclude comunque la ricandidatura del governatore.

L’unica certezza è che il verdetto finale arriverà da Roma. Non è detto però che il famoso tavolo nazionale della coalizione consegni ai propri referenti sardi un nome definitivo. Potrebbe limitarsi a indicare il partito che avrà il diritto di scegliere il candidato nell’Isola, e lasciare alla trattativa locale l’ultima parola.

In questo caso, se pure il tavolo romano attribuisse la facoltà di scelta a Fratelli d’Italia (che la rivendica), il leader non sarebbe necessariamente Paolo Truzzu. Il sindaco di Cagliari è finora l’unico nome proposto dal suo partito, e resterebbe il favorito; ma trasferire la decisione finale in Sardegna lo esporrebbe a eventuali veti degli alleati. Magari del Psd’Az, se rimanesse nella coalizione pur perdendone la guida (cosa tutta da verificare). E allora FdI potrebbe indicare altri candidati.

Più difficile invece che la leadership sarda venga attribuita a Forza Italia, malgrado il coordinatore regionale Ugo Cappellacci abbia ipotizzato di «tornare in campo» per contrastare Soru. Nello scacchiere delle cinque regioni che vanno al voto nel 2024, gli azzurri occupano già il Piemonte con l’uscente Alberto Cirio (e anche Vito Bardi, in Basilicata, è considerato vicino a FI). In questa fase, i rapporti di forza nel centrodestra fanno pensare che sarà FdI, e non altri, a ottenere più di quel che ha al momento.

