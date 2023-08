Candidato assassinato,  gli subentra un reporter 

Quito. Sarà il giornalista Christian Zurita, di 53 anni, a correre per la presidenza dell'Ecuador, domenica prossima, al posto di Fernando Villavicencio, il candidato centrista ucciso il 9 agosto dalla criminalità organizzata: lo ha deciso il suo partito, Construye, che inizialmente aveva scelto Andrea Gonzalez per sostituire il defunto politico. Il dietrofront è arrivato davanti ai timori che il Consiglio elettorale nazionale non accettasse la candidatura della 36enne ambientalista, in quanto già candidata alla vicepresidenza proprio per Villavicencio.

Gonzalez è stata comunque confermata come vice di Zurita nel ticket presidenziale per il ballottaggio del 20 agosto. Zurita - che ha lavorato per 15 anni al fianco di Villavicencio nella stesura delle inchieste giornalistiche sul traffico di stupefacenti e la corruzione politica nel Paese - ha assicurato che le idee del collega assassinato «sono totalmente intatte» e ha promesso di difenderle. «Cercheremo di emulare le sue capacità», ha detto in conferenza stampa, dov'è arrivato scortato e vestendo un giubbotto antiproiettile: «Non ci piegheremo a nessuna mafia», ha aggiunto.

