«Candidati preparati» Riparte a Cagliari la scuola di politica 

C’è sempre un’elezione sullo sfondo. E quindi c’è sempre la necessità e l’auspicio di poter scegliere, a tutti i livelli, tra candidati capaci di portare avanti dei progetti validi, e di saperli raccontare in maniera adeguata. Sono questi i temi di cui si parlerà nel nuovo evento formativo intitolato “Alla guida della città: progetto e comunicazione”, promosso dai Riformatori sardi e inserito nella programmazione della Scuola di formazione politica. Tre incontri dedicati al buon governo dei Comuni e ai meccanismi politici, che si terranno al Poetto di Cagliari, nello stabilimento Lido, il 6, il 13 e il 20 aprile dalle 9.30 alle 13.

Istruzioni per l’uso

«Da un lato proveremo a dare maggiori strumenti a chi vuole affacciarsi alla prossima campagna elettorale delle elezioni amministrative per affrontarla al meglio», ha detto ieri Umberto Ticca, responsabile formazione del partito, durante la presentazione dell’evento a Sa manifattura di Cagliari. «Dall’altro, invece, proveremo a dare ai partecipanti possibilità di studio non solo per, un domani, amministrare meglio, ma anche per essere semplicemente amministratori più preparati e cittadini più consapevoli».

Con gli occhi puntati sulle prossime amministrative, l’obiettivo della scuola è dunque formare la prossima classe politica e dirigente. «La formula è assolutamente bipartisan, aperta a tutti a prescindere dall'appartenenza politica», prosegue Ticca: «Gli incontri sono interamente incentrati su argomenti legati alle elezioni, quindi alle sfide dei futuri candidati».

Il programma

Si inizia sabato 6 aprile col primo focus sulla comunicazione. Introdurrà l’argomento Luca Poma, docente universitario, specializzato in Reputation management. Nell’incontro saranno approfonditi i criteri della (buona) comunicazione. Spazio poi agli approfondimenti con Fabrizio Leoni, docente di progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Milano che parlerà di trasformazioni urbane e di grandi progetti di riqualificazione, a partire dall’esempio di Barcellona. Nella prima giornata verrà inoltre presentato il libro “Buongiorno SarDegna” di Sergio Zuncheddu, imprenditore, editore del Gruppo L'Unione Sarda e autore del libro: dialogherà con Michele Cossa sugli scenari futuri e sull’idea di cambiamento non solo per Cagliari ma per l’intera Isola.

La settimana successiva, sabato 13 aprile, Andrea Camaiora, comunicatore politico, parlerà delle sfide della politica tra mondo analogico e digitale analizzando le correlazioni tra cittadini, media e reputazione. La sessione successiva dal titolo “Il nuovo sviluppo delle città” sarà, invece, guidata dall’avvocato Giulio Steri e da Paolo Sanjust, docente di architettura.

Infine, l’ultimo appuntamento sabato 20 aprile. Attraverso il libro di Daniele Chieffi, saggista e docente universitario, si affronterà il tema delle crisi reputazionali ai tempi dell’Infosfera. Nella seconda parte, spazio all’architettura delle città con Giorgio Angius: il vicesindaco di Cagliari dialogherà con i docenti di ingegneria e architettura dell’Ateneo cagliaritano, Ivan Blecic e Carlo Atzeni, sulla connessione tra spazio e città e sulle sfide da cogliere.

«I temi che affronteremo sono fondamentali», ha concluso Aldo Salaris, coordinatore regionale dei Riformatori: «Oggi è necessario formare tutti coloro che sono espressione diretta del territorio, perché siamo e saremo amministratori sardi e per la Sardegna, che devono capire quale dev’essere il modo di comunicare nell’Isola e saper affrontare e conoscere il territorio».

