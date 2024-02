Candidati, nuovo confronto a tre Sale la tensione tra Truzzu e Soru: ora lo scontro è sull’urbanistica 

In questa campagna elettorale sono pochi i temi su cui i candidati governatori si contrappongono in modo pressoché totale. L’urbanistica è uno di questi. Sarà che in corsa per la presidenza della Regione c’è lo stesso Renato Soru che nel 2006 aveva portato ad approvazione il Piano paesaggistico regionale. «Un provvedimento che nell’applicazione pratica ha fallito, se è vero che in tutti questi anni solo trentadue Comuni hanno applicato i piani urbanistici comunali al Ppr», attacca il candidato del centrodestra Paolo Truzzu, «credo che serva una legge urbanistica e anche un piano urbanistico interdisciplinare così da capire che cosa intendiamo fare di questo territorio». Lo dice, aggiunge il sindaco di Cagliari, «uno convinto che l’asset fondamentale della nostra Regione sia l’ambiente e il paesaggio. Le persone vengono qui per questo». Soru ovviamente difende la sua legge più famosa: «Il Ppr si applica con i Puc, senza i Puc ci sono solo norme di salvaguardia. Ma in tanti non l’hanno voluto approvare per non voler dire che hanno già terminato tutte le cubature a disposizione». Ancora diversa la posizione di Alessandra Todde (Campo largo) che annuncia «una legge quadro sul governo del territorio che dia direttrici per una nuova legge urbanistica in grado di riportare chiarezza nella normativa».

Su urbanistica e altro, Truzzu, Soru e Todde (mancava Lucia Chessa di Sardigna R-esiste, impossibilitata per motivi di lavoro) si sono confrontati ieri al dibattito organizzato da Confindustria Sardegna a Cagliari. Otto i punti posti all’attenzione dei candidati: la visione di Sardegna per il futuro, l’opportunità che il prossimo presidente della Regione si confronti con le associazioni non solo in fase elettorale ma almeno quattro volte all’anno, la politica industriale e lo spazio per la grande industria, l’energia, i trasporti e le infrastrutture, il turismo.

Gli altri temi

Per Alessandra Todde, in generale, «serve avere le idee chiare sulle leve della competitività: trasporti, energia e incentivazione delle filiere. Proponiamo un'agenzia per le politiche industriali e l'attrazione di investimenti, con la consapevolezza che serve strategia e pianificazione». Per Soru, «si può fare industria anche senza inquinare, col rispetto del territorio, utilizzando le nuove tecnologie. Si deve trovare un'industria nuova, legata alle competenze e al know how che si sta sviluppando in Sardegna». Per Truzzu, «gas e metanizzazione sono gli elementi fondamentali per la crescita in Sardegna di un sistema industriale e imprenditoriale capace di dare risposte su occupazione, spopolamento e per abbassare il costo dell'energia delle famiglie sarde». E poi Zes unica del Mezzogiorno, «un'opportunità» per Truzzu, e il turismo per il quale Soru e Todde spingono sulla creazione di una «Dmo che aggreghi tutti gli operatori». Nel finale il tema della macchina burocratica regionale: per Soru «sulla organizzazione della Regione serve andare con il machete: prima modificare la legge statutaria, poi quella sull'organizzazione regionale del '77». In ogni caso, tutti puntano «sulla interdisciplinarità tra gli assessorati». (ro. mu.)

