Candidati, le donne sono il 45 per cento 

Quote rosa? Bene ma non benissimo. Su 263 candidati per un posto al Consiglio comunale a Monserrato, le donne in corsa sono 120, pari al 45,63 per cento del totale. Dunque meno degli uomini, che come sempre fanno la parte del leone.

Una percentuale che comunque supera nettamente la soglia minima richiesta dalla normativa nazionale sul riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Comuni con una popolazione superiore a 5mila abitanti, secondo cui nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

La classifica

Calcoli alla mano, la coalizione dove le donne sono maggiormente rappresentate è quella dell’aspirante sindaca Valentina Picciau (peraltro l'unica donna nella sfida per la poltrona di primo cittadino): le candidate sono infatti 39 su 72 totali aspiranti consiglieri, quindi ben il 54%, più degli uomini. La coalizione con minore presenza femminile è invece quella del sindaco uscente Tommaso Locci: su 60 candidati consiglieri per un posto nell'assemblea cittadina, le donne sono 24, cioè il 40%. In mezzo le altre due coalizioni: quella di centrosinistra che sostiene Efisio Sanna (45,63% con 27 donne su 60 candidati) e quella di centrodestra che appoggia Alberto Corda (30 donne su 71 aspiranti consiglieri, cioè il 42,25%).

Le liste

La singola lista con più donne nella corsa per l'aula consiliare di piazza Maria Vergine è invece quella del Movimento 5 Stelle – che appoggia la candidatura di Valentina Picciau - con 10 candidate su 15 totali (il 66%). Sono due invece quelle con meno rappresentanza femminile: Fratelli d'Italia (che fa parte della compagine di centrodestra che sostiene la corsa a primo cittadino di Corda) e Adesso Sardegna, che appoggia la candidatura a sindaco di Sanna. Entrambe queste liste, hanno proposto la candidatura di 7 donne su un totale di 20 aspiranti consiglieri, pari al 35% del totale.

La doppia preferenza

Da ricordare infine che anche a Monserrato vige la cosiddetta doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due voti (anziché uno, come previsto dalla normativa precedente) purché riguardanti candidati di sesso diverso (quindi un uomo e una donna, pena l’annullamento della seconda preferenza). E anche questa è una misura varata con l'obiettivo di assicurare il riequilibrio di genere nelle rappresentanze degli enti locali.

