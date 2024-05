Candidati in tv, i progetti per la città del futuro 

Il futuro di Monserrato e i progetti per la città: dal commercio alla guardia medica, dalla viabilità alle potenzialità che offre la Cittadella universitaria, allo spopolamento. Sono i temi sui quali ieri sera si sono confrontati nella trasmissione "Radar Speciale Amministrative", condotta da Andrea Sechi su Videolina, i quattro candidati a sindaco Tomaso Locci, Alberto Corda, Valentina Picciau ed Efisio Sanna.

Il confronto

«Abbiamo investito 5 milioni di euro per strade e marciapiedi, approvato in Consiglio il Piano urbanistico comunale, il Piano particolareggiato del centro storico e il Piano di assetto idrogeologico», ha detto Locci. Per i suoi tre sfidanti, invece, la città offre poco. «Monserrato è sempre stato un luogo estremamente vivace culturalmente ed economicamente, ora non è più così», ha spiegato Corda, «dobbiamo ascoltare di più la gente. Le esigenze cambiano, la popolazione ha un'età media avanzata». Per Picciau «serve un Puc ben fatto e piani di risanamento. Vogliamo un centro di aggregazione per anziani e uno polifunzionale per giovani e un polo museale». Sanna invece ha evidenziato il fatto che la città ha perso «il 10% della sua popolazione in vent'anni. Ci sono 12.000 tra utenti del Policlinico e studenti della Cittadella che però non frequentano la città».

Commercio

Locci ha negato che la crisi sia così grave: «Abbiamo messo sgravi fiscali per nuove attività e per le coppie che vengono a vivere da noi. Il mercato civico sarà un polo attrattivo». Picciau ha proposto una consulta dei commercianti per «un confronto col Comune, un censimento delle attività, un piano del traffico e più parcheggi». Su piano del traffico, censimento delle attività e parcheggi, si sono detti d’accordo Corda e Sanna. Quest’ultimo crede che si debba intervenire anche sulla viabilità della 554 «così com’è scoraggia l'accesso alla città penalizzando il commercio». Corda ha promesso un tavolo diretto tra Comune e commercianti, «oggi chiudono troppe serrande, persino banche».

La guardia medica

Tema molto caldo è stato anche quello della mancanza della guardia medica. Per Picciau «Monserrato deve averla ma per ovviare alla mancanza di personale, propongo la rotazione di medici nella guardia medica, che può essere collocata dentro Casa Masala insieme a un ambulatorio infermieristico». Sanna ha manifestato dubbi «sul fatto che nella Casa della Salute possano esserci tutti i servizi sanitari di cui si parla, proprio per la carenza di personale. Ma nell’ex Cries può esserci la medicina di gruppo e si può fare una casa di riposo o una Rsa». Corda ha detto di considerare «impensabile che non ci sia ancora la guardia medica», mentre Locci ha ricordato che nel 2018 ci fu un accordo con la Regione e poi il Comune fu commissariato. «Due mesi fa abbiamo avuto il progetto preliminare. Nel centro servizi di via Argentina potrà esserci un polo sanitario».

Viabilità

I quattro sfidanti si sono invece detti tutti d’accordo sul fatto che la 554 debba diventare una strada urbana. «Occorre riorganizzare gli ingressi e le uscite. Bisogna alleggerire il traffico», ha detto Sanna. Per Corda «servirà costruire un nuovo ponte verso Cagliari e potenziare i mezzi pubblici». Locci ha promesso il rifacimento di via Casula, «svincolo importante. Realizzeremo rotonde nel tratto monserratino della 554». Attraversamenti sicuri nella statale e riattivazione del percorso metro anche in via Cesare Cabras è ciò che vuole Picciau, «ma no alle rotonde». Coro di sì invece sulla necessità di punti di accoglienza per i pazienti del Policlinico e i loro familiari e sui nuovi servizi per gli universitari.

