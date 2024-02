Candidati concordi: no alle speculazioni dei signori del vento 

INVIATO

Sanluri. Era preoccupato Marco Pau, presidente del comitato “Su Entu Nostu”. «Quando abbiamo organizzato questo incontro», spiega, «non avevamo tenuto conto della concomitanza con il Martedì grasso». Un appuntamento di grande richiamo in tanti centri del territorio. Ma, fortunatamente, le preoccupazioni di Pau si rivelano infondate. Dei 94 aspiranti consiglieri della circoscrizione elettorale del Medio Campidano circa una ventina si presentano all’appuntamento al teatro comunale “Akinu Congiu” nel parco degli Scolopi per rispondere alle domande del comitato: “Come opporsi all’assalto del territorio da parte dei signori del vento e dei signori del sole? E come affrontare il delicatissimo tema della transizione ecologica?”. Questioni sulle quali - riflette il sindaco di Sanluri e candidato di Sardegna al centro 2020 Alberto Urpi - i colori politici hanno davvero scarsa rilevanza.

Il dibattito

E lo scontro tra coalizioni è quasi assente. Una (relativa) pax dovuta forse anche alla sproporzione delle squadre in campo: assenti i rappresentanti della lista di Lucia Chessa, a portare il vessillo del centrodestra ci sono soltanto Urpi e il sindaco di Genuri Sandro Branca, candidato con Fratelli d’Italia. Quest’ultimo chiarisce subito la sua posizione: «Il mio Comune all’unanimità ha fatto atti formali per dire no all’assalto di eolico e scorie nucleari». Tanti anche i sindaci aspiranti allo scranno regionale: tra questi i primi cittadini di Serramanna e Villanovafranca Gabriele Littera e Matteo Castangia. Tutti concordi nell’opporsi alle speculazioni. E sin qui niente di strano. Ma insieme al no ai signori del vento e del sole, arrivano anche le proposte. Come quella di Urpi. «La mia posizione», puntualizza il sindaco di Sanluri, «l’ho già espressa da presidente del consiglio regionale dell’Anci, da sindaco e con la delibera di Giunta: occorre cambiare la legge nazionale che esclude Regioni e Comuni dalle decisioni sulla collocazione di questi impianti. Perché nessuno è contro le energie rinnovabili: gli impianti vanno installati in aree industriali dismesse».

Le proposte

Non le uniche idee emerse nel corso della serata. Maurizio Onnis, sindaco di VIllanovaforru e veterano di queste battaglie, candidato nella “coalizione sarda”, presenta le sue ricette. «La Regione», ha detto. «deve fare immediatamente una moratoria. Poi serve anche una legge regionale sull’energia. E perché non pensare a un’agenzia regionale dell’energia?». Un’idea ripresa da tanti altri intervenuti, come il rappresentante del Partito socialista Agostino Pilia. Altre proposte anche dall’ex sindaco di Samassi Enrico Pusceddu. «Delle multinazionali che stanno assaltando il nostro territorio», racconta. «non ne sapevo niente sino a quando, tanti anni fa, sono venuti a bussare da noi. Volevano piazzare undici pale: siamo riusciti a fermarli». Ma l’energia serve: come produrla? «Queste pale sono già tecnologicamente arretrate. E lo saranno ancora di più quando verranno eventualmente realizzate. Perché non imitare quello che fanno altri Paesi? Nel nord Europa, per esempio, si sfrutta il moto ondoso per produrre energia». Idee, proposte. E anche qualche preoccupazione. Daniela Deidda (Orizzonte comune), di Villacidro, avverte: «Dobbiamo stare sempre vigili, non distrarci mai mentre queste multinazionali puntano la loro attenzione sul nostro territorio».

