Candidati a sindaco, scontro sui trasporti 

Nuova 554, c’è chi punta sulla metropolitana verso Cagliari, su parcheggi di scambio, una circonvallazione per ridurre il traffico dentro la città e bus rapidi per il Poetto. Sono alcune delle priorità dei candidati a sindaco in corsa per le Amministrative del 7-8 giugno a Quartu, messe nero su bianco nei programmi elettorali.

Proprio sul fronte dei trasporti c’è il primo scontro a distanza, in particolare sul bus estivo dedicato alle spiagge in fase di avvio: «Non decollerà perché non esiste un parcheggio di scambio in via Beethoven, è solo propaganda», la stoccata dell’outsider Roberto Matta rivolta al sindaco uscente. «Le solite polemiche sterili da campagna elettorale», replica Graziano Milia.

I trasporti

Il candidato del centrodestra, Marco Porcu, lancia le sue proposte. «I trasporti e la mobilità occupano un posto centrale nel nostro programma. È necessario», dice, «intervenire subito sulla 554. Ma più in generale dobbiamo rivedere e migliorare tutti gli accessi alla città oltre che renderli decorosi. Abbiamo in mente un sistema di parcheggi di scambio e soprattutto vogliamo rafforzare il progetto del collegamento in metropolitana leggera con Cagliari».

Infine una critica di Porcu sul Pums: «C’è da portare a compimento reale il Piano urbano della mobilità sostenibile, che ancora non esiste perché la precedente amministrazione lo ha lasciato sulla carta».

Gli autobus

Roberto Matta, sostenuto dalla lista Turismo e progresso, propone «la rimodulazione degli orari (anche estensione notturno) e dei percorsi delle linee PF e 1Q in modo da coprire adeguatamente l’area di Flumini. Bus diretti Quartu-aeroporto e Quartu-piazza D’Armi (per i ragazzi che frequentano l’Università), shuttle bus per le spiagge, un progetto per circonvallazione ed assi mediani. Terminare i collegamenti tra lo svincolo della nuova 554 e la Provinciale 17, e un servizio di bike sharing».

Polemico – oltre che sulla linea per Geremeas – sul servizio dei bus a chiamata partito di recente per Flumini: «Si commenta da sé, 2 van da 14 posti per 20mila residenti».

Le risposte

Nel progetto civico di Milia si parla di «estensione della linea estiva, pieno avvio dei bus rapidi per il Poetto, completamento della rete di piste ciclabili». Sul Pums lo stesso Milia precisa: «Lo abbiamo approvato di recente, portarlo a compimento nella prossima consiliatura è una priorità prima di tutto per noi». Piano che punta su potenziamento del trasporto pubblico, parcheggi di scambio, zone 30, e circonvallazione che circumnaviga la città.

Sulle critiche dello sfidante Roberto Matta, aggiunge: «Pronto a condividere le proposte serie e fattibili che dovessero arrivare dai miei competitor. Le polemiche no, non mi hanno mai appassionato».

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