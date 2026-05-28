Candidati a comizio in piazza Gramsci 

Nuovo appuntamento della campagna elettorale a Sestu. Questa volta è “Onde di Pace nel Mediterraneo”, domenica, dalle 18.30, in piazza Ex Combattenti, chiamata anche piazza Gramsci. L’iniziativa è promossa da Alleanza Verdi e Sinistra Cagliari, e parteciperà Marco Grimaldi, deputato di AVS. L’incontro è condotto da Andrea Melis, segretario di Sinistra Italiana Cagliari, e da Marco Meloni, co-portavoce di Europa Verde Cagliari. Sarà presentata la lista AVS, e la coalizione della candidata sindaca Michela Mura, che illustrerà il suo programma.

«L’appuntamento nasce per aprire uno spazio di confronto sui temi della pace, dei diritti sociali e del futuro del Mediterraneo, con uno sguardo che lega i grandi scenari internazionali alla vita delle comunità locali», dichiarano gli organizzatori. Seguirà una cena sociale e il concerto degli Almamediterranea allo Spazio Samsa in via Gramsci.

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