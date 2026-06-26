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Burcei.
27 giugno 2026 alle 00:12

Candidata a sindaca, si dimette da consigliera 

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Candidata a sindaca nelle ultime elezioni comunali a Burcei con la lista “ViviAmo Burcei”, battuta da “Nuovi orizzonti per Burcei” con l’elezione a primo cittadino di Marcello Malloru, Tilde Scalas si è dimessa da consigliera comunale prima della seduta di insediamento della nuova assemblea mercoledì scorso.

L’insegnante, ex assessora e consigliera comunale, in una nota diffusa via Facebook ha scritto che «la decisione è maturata con pieno senso di responsabilità e gratitudine. Ritengo con convinzione sia necessario un ricambio di energie e di prospettive. Il compito di ViviAmo Burcei prosegue con quattro giovani consiglieri motivati a perseguire la realizzazione delle proposte e dei valori che molti di voi hanno scelto di sostenere. Il mio vuole essere un gesto di fiducia verso chi so essere capace di svolgere questo compito con serietà, trasparenza e impegno. Voglio rendere merito alla squadra di ragazze e ragazzi che con entusiasmo e convinzione mi ha affiancato in questi mesi, condividendo la direzione e la prospettiva di un percorso volto a far crescere e migliorare la nostra comunità. Continuo con chi mi ha votato riconoscendo il valore del lavoro svolto in questi anni e apprezzando il nostro programma». (r. s.)

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