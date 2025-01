Candelora, le emozioni dei due Componidori  

Uno dei momenti più intimi. E questa volta si carica di emozioni e legami forti che rendono la Candelora di domani unica. Tutto pronto per la grande festa, dalla messa fino alla consegna dei ceri benedetti ai Componidori Diego Pinna e Salvatore Aru. La Sartiglia entra nel vivo, sarà una maratona fino alla giostra del 2 e 4 marzo.

Contadini

Il viavai dalla scuderia alle sede del Gremio, i preparativi frenetici per un momento atteso tutta una vita. Domani sveglia all’alba per la messa alle 7 nella chiesa di San Giovanni dei fiori poi l’attesa del Gremio nella casa di via Monteverdi insieme ai compagni di pariglia Angelo Porta e Pietro Putzulu. «C’è tanto da fare ma ci stiamo preparando al meglio per una giornata importante» commenta Diego Pinna, 53 anni, cavaliere esperto in pista da oltre trent’anni. Prima volta in una pariglia da capocorsa, è cresciuto fra cavalli e rosette. «Mio padre Tommaso era nel Gremio dal 1984» ricorda. Una colonna portante della corporazione, diverse volte ricoprì il ruolo di oberaiu majori e nel 2003 diede il cilindro proprio all’attuale presidente di San Giovanni, Gabriele Pinna. Corsi e ricorsi storici di Sartiglia ma soprattutto profonda amicizia e affiatamento. «Siamo molto uniti – conferma s’oberaiu – io ho vissuto queste emozioni diversi anni fa come capocorsa, adesso sarò dalla parte opposta a consegnare il cero benedetto e sono certo che le sensazioni saranno altrettanto forti». Cresce l’attesa e il Gremio, amici e parenti si danno un gran daffare per organizzare ogni dettaglio. «Se non ci fosse il sostegno di tutti sarebbe complicato – commenta Maria Grazia Serra, moglie del capocorsa – è incredibile il supporto di tante persone che ci sono vicine».

Falegnami

Stessi ritmi e identici stati d’animo anche per Salvatore Aru, 30 anni, che in queste giornate si divide fra lavoro, scuderia e i mille impegni legati a un ruolo così importante. «Nel 2009 sono stato componidoreddu alla Sartiglietta estiva ma questa volta è tutta un’altra storia» ripete. Domani dopo la messa in Cattedrale alle 8, aspetterà il Gremio con su segundu Stefano Spiga e su terzu Antonio Giandolfi e soprattutto un batticuore impossibile da raccontare. «Non si possono spiegare questi stati d’animo è davvero bello – commenta – tante persone ci sono vicine e ci fanno festa». Sensazioni particolari tanto più che a consegnargli il cero benedetto, decorato con i nastri rosa e celesti, sarà Antonello Fenu, presidente nonché suocero. «È il papà di mia moglie Marta, lui ha una grande esperienza come cavaliere ma anche all’interno del Gremio». E c’è da scommettere che l’investitura sarà ancora più toccante. «Sono momenti sempre particolari – ribadisce Fenu – questa volta siamo protagonisti e vogliamo goderci ogni istante». In prima fila ci sarà il figlio Lorenzo, 8 anni e minicavaliere. «Un grande tifoso – precisa il capocorsa – anche se dobbiamo seguire pure i suoi preparativi per la Sartiglietta». Tanto lavoro e impegno, una passione unica per la Sartiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA