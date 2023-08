Candelieri, voto fuori dalla chiesa 

La Chiesa di Santa Maria di Betlem è pericolante e i lavori per la messa in sicurezza saranno lunghi. E costosi, il sindaco Nanni Campus si augura un aiuto finanziario da Regione ed Europa. La fede plurisecolare dei sassaresi però non vacilla, anzi l'indisponibilità del tempio trasformerà lo scioglimento del voto alla Madonna (il 14 agosto) in una versione open, nel piazzale antistante la chiesa, anziché al chiuso e con autorizzazioni contingentate. Il pubblico potrà assistere nei corridoi allestiti sui marciapiedi alla parte finale del rito nato mezzo millennio fa come ringraziamento alla Madonna dell'Assunta per avere protetto la città dalla peste. «In fondo anche San Francesco iniziò a predicare davanti a una chiesa cadente», ha ricordato padre Salvatore Sanna, Guardiano del Convento di Santa Maria.

I Gremi

L'edizione 2023 della “Faradda” riproporrà i 13 Candelieri a rappresentanza dei Gremi, come accaduto per la prima volta l'anno scorso con l'accoglimento dei ceri dei Braccianti e Autoferrotranvieri che si sono aggiunti a Macellai, Fabbri, Piccapietre, Viandanti, Contadini, Falegnami, Ortolani, Calzolai, Muratori, Sarti e Massai. I ceri e il simulacro della Madonna a fine cerimonia saranno ricoverati dentro il chiostro. La porta è più stretta rispetto al portone della chiesa, quindi ai portatori saranno richiesti sforzo e perizia supplementari.

Sarò un'edizione particolare anche per due lutti che hanno colpito recentemente la comunità dei Gremianti, come ha ricordato Fabio Madau, presidente dell'Intergremio: «Sono venuti a mancare Irene, moglie di Giuseppe Ruiu, per tanti anni capocandeliere degli Ortolani, e Antonio Cicco, capocandeliere dei Massai e figura carismatica».

Gli eventi di contorno

Il 5 agosto scenderanno con percorso ridotto (partenza da piazza Sant'Antonio) 16 Piccoli Candelieri, portati e animati da oltre 200 tra bambini e bambine. Il 10 spetta ai Candelieri Medi che invece affrontano uguale percorso dei ceri originali, con partenza da piazza Castello. Venerdì 11 Concerto per i Candelieri in piazza Santa Caterina della banda musicale Luigi Canepa. Domenica sera la consegna dei Candelieri d'oro e d'argento ai sassaresi che da più tempo risiedono all'estero e nella Penisola. La vestizione dei Candelieri del 14 mattina avverrà nelle sedi dei Gremi che grazie al Comune sono state riportate tutte dentro le mura della città. «Vogliamo che il centro storico diventi una sorta di museo diffuso dei Gremi», ha chiosato il sindaco Campus.

