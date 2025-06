Candelieri spostati in Cattedrale 

L’importante festa per celebrare con la discesa dei Candelieri “Sancta Maria di Mezo Gosto” o festa di Santa Maria di Mezz’Agosto, subirà dei cambiamenti e non avrà più inizio dalla antica e suggestiva chiesa della Purissima.

Infatti, a breve, avranno inizio i lavori relativi alla manutenzione e recupero della antica chiesa della Purissima e gli otto Candelieri che venivano custoditi nell’edificio religioso, sono stati portati nella Cattedrale dedicata alla Santa Patrona, Santa Chiara. I lavori avrebbero dovuto iniziare nello scorso febbraio ma a causa di alcuni passaggi burocratici con la Soprintendenza ai Beni storici e culturali, si è verificato un netto ritardo. La solennità della discesa dei Candelieri verrà comunque, celebrata cercando di evitare drastici cambiamenti, come ha spiegato Guido Borgonovo, presidente dell’associazione Candelieri: «Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni alternative – ha dichiarato il presidente Borgonovo – e abbiamo già delle opzioni sulle quali potere contare, anche e soprattutto, grazie all’aiuto del vescovo, monsignor Mario Farci, che ci sta aiutando e ha dato il suo consenso affinché i Candelieri potessero essere portati e custoditi nella Cattedrale. Il lavoro di restauro e recupero della chiesa della Purissima è da fare perché c’è la necessità di realizzare questi importanti interventi ». La discesa dei Candelieri per la solennità della festa di Santa Maria di Mezz’Agosto è un incontro fra fede e grande devozione, molto sentito dalla comunità. Presto l’associazione dei Candelieri potrà contare sul nuovo museo a loro dedicato, che sorgerà nell’ex collegio dei Gesuiti.

