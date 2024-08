Candelieri in un mare di folla 

Faradda d’applausi e acclamazioni per il neosindaco Giuseppe Mascia. È un'unanime apertura di credito quella mostrata ieri sera dal popolo sassarese al passaggio, dietro il corteo dei Candelieri, del primo cittadino e della sua giunta, al debutto nella Festha Manna dopo la vittoria alle comunali di giugno. Anomala marcia dell’amministrazione, peraltro, visto che, a sorpresa, si sono accodati anche gli esponenti della minoranza, come chiesto dal primo cittadino, infrangendo un tabù che perdurava da tempo e suturando, almeno per una volta, le distanze politiche. Responso positivo dunque, pronunciato da una folla che è parsa superiore a quella della scorsa edizione, sintomo visivo di un rinnovato entusiasmo ravvisabile sin dal mattino.

La discesa

Con la Vestizione dei 13 ceri, concentrata nel quadrante del centro storico, tra via Casaggia e Porta Utzeri, e avvenuta in una calca di persone divise tra il deja-vu e la scoperta di un evento unico per il capoluogo turritano. «Mai visto nulla del genere- commenta Patrizia, parmense, giunta apposta per la festa con due amiche- Mi ha consigliato di venire un amico di Cagliari». Una sorpresa l’endorsement dei presunti rivali del capo di sotto per una cerimonia tutta sassarese, soprattutto nel suo impasto di fede e dimensione profana, esemplificata dai portatori dei Candelieri. Oberati da oltre tre quintali di cero, da dividere per otto, in un itinerario che si protrae per diverse ore, e che da piazza Castello scende per corso Vittorio Emanuele, fa tappa per il saluto al sindaco davanti a Palazzo di Città, si inoltra poi per Corso Vico e raggiunge piazza Santa Maria per l’epilogo con il Voto all’Assunta. «All’inizio sentiamo di avere sulle spalle 30 kg- riferisce Giovanni Pirastru, capocandeliere dei Muratori- ma a fine serata sono diventati ottanta». Pirastru, soprannominato “ciffariello”, ovvero cionfraiolo, goliardico, sintetizza cosa prova chi trasporta il cero: «Un bè di dolore». “Si soffre molto per la fatica, è vero- aggiunge Cristian Zedda, segretario dei Viandanti- ma si vive lo sforzo nell’ottica della devozione alla Madonna e allora, come dice Virgilio, “Amor vincit omnia”, l’amore vince tutto». E la passione pure che, come per Giuseppe Carta, tamburino del Gremio della Mercede, a 5 anni l’ha portato a dominare le sonorità percussive richieste. «Ho appreso da solo- conferma- e continuo a suonare da oltre 20 anni». E da due decenni pure Salvatore, portatore dei Braccianti, scende con candelieri diversi, quasi un globetrotter della Festha. «Mini, Medi, poi Sarti, Viandanti, fino ad adesso con quest’ultima chiamata. Ma la fede alla Vergine rimane sempre uguale qualunque divisa indossi».

L’altra novità

Quella che anima i Gremi, cuore della manifestazione, partiti ieri sera, e questa è un’altra novità, in perfetto orario, alle 18. Come annunciato dall’Intergremio che, nel corso dell’anno, ha indottrinato le corporazioni per cercare di concludere la Festha Manna, magari non a mezzanotte, come in teoria dovrebbe essere per lo scioglimento del Voto, ma almeno prima delle 3.30 del mattino del 2023. Poco prima delle 21 l’arrivo dei Massai a Palazzo di Città per l’Intregu e il brindisi con l’uscita del sindaco e del corpus politico accolti con la massima benevolenza dai presenti. Nei prossimi anni sapremo se continuerà la luna di miele, di certo rimarrà quell’augurio, “A zent’anni!”, immanente a ogni amministrazione.

