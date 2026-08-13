Candelieri in diretta 

A Sassari la discesa dei Candelieri alla vigilia di Ferragosto è la festa che si fa risalire al 1600, ma che probabilmente nasce come offerta alla Madonna dell’Assunta diversi secoli prima, durante la dominazione pisana. Durante la Faradda la sosta a Palazzo di città, con il saluto del Gremio dei Massai al sindaco Giuseppe Mascia. Quindi l'uscita del primo cittadino e l'incontro con la folla, che esprimerà il suo gradimento o meno sulla municipalità, con applausi o fischi. Oggi Videolina trasmetterà in diretta l’evento dalle 19,30, il commento sarà affidato a Franco Ferrandu insieme a Maria Grazia Ledda e Manuela Muzzu, inviate sul percorso. La diretta sarà visibile, oltre che sul canale 10 del digitale terrestre anche sul canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell'App L’Unione Digital.