Candelieri, i bambini imparano a “farlo ballare” 

I candelieri salvati dai bambini. Le ultime generazioni dei sassaresi si appropriano della tradizione della Faradda grazie a un laboratorio promosso dal Gremio dei Massai in piazza Santa Caterina e rivolto ai piccoli di ogni quartiere. «L’iniziativa è nata lo scorso anno- afferma il gremiante eletto Matteo Pilotto- quando portammo il cero, realizzato dall’obriere maggiore Edoardo Usai, a Casa Serena». E nel 2024 ecco l’idea di insegnare gratis ai bimbi tutti i segreti dei candelieri, dalle origini alla composizione dei bora bora, dall’orgoglio di “farlo ballare” all’elemento imprescindibile della devozione alla Vergine. «E sono loro adesso a occuparsi in prima persona dell’addobbo- specifica Pilotto- Vederli così appassionati riporta tutti noi al primo apprendistato coi saperi della Discesa dei Candareri». L’obiettivo dell’operazione è far avvicinare i bambini, in modo giocoso, alle tradizioni rendendoli comunque sensibili al sostrato religioso e culturale della Festha Manna. «Questo è un bel segnale per la cittadinanza. Così come il riportare i bambini al centro storico». Grande il fervore dei mini partecipanti che, dopo aver bersagliato di domande Bruno Lombardi, l’insegnante del corso, prendono sulle spalle il piccolo candeliere e si esercitano in piazza. «Ci spronano - conclude Matteo Pilotto - e sono propositivi».

