Candelieri, Biggio e Boi nuovi obrieri 

Due nuovi obrieri rappresenteranno la municipalità di Iglesias il prossimo 15 agosto, nel corso della Discesa dei Candelieri.

Sono i consiglieri comunali Luigi Biggio, di Fratelli d’Italia, e Sabrina Boi, eletta con la lista civica per Mauro Usai sindaco.

In questo modo si rinnova la tradizione storica per la quale l’amministrazione cittadina partecipa in maniera diretta alle celebrazioni per “Sancta Maria di Mezo Gosto”.

I due nuovi Obrieri della municipalità, come di consueto, saranno in carica per due anni, e prenderanno il posto di Federico Garau e Carlotta Scema, nominati nel 2018, il cui incaricato era stato prorogato oltre la durata prevista a causa dell’emergenza sanitaria.

Quest’anno inoltre, l’associazione Candelieri Iglesias avrà un nuovo arciprete e assistente ecclesiastico, con don Giuseppe Tilocca che sostituirà don Carlo Cani.

