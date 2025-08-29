Candelieri a Sassari 

Videolina ripropone le fasi salienti dell’evento, con il commento di Franco Ferrandu insieme a Maria Grazia Ledda e Manuela Muzzu, inviate sul percorso.
La discesa dei Candelieri alla vigilia di Ferragosto è la festa grande cittadina che si fa risalire al 1600, ma che probabilmente nasce come offerta alla Madonna dell’Assunta diversi secoli prima, durante la dominazione pisana. Oggi vedremmo la parte finale della discesa, i 13 ceri vengono trasportati dai portatori che ballano al rullo dei tamburi, con partenza da piazza castello e arrivo a tarda notte alla chiesa di Santa Maria di Betlem.
Appuntamento alle 21 sulla prima televisione della Sardegna.