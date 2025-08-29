VaiOnline
Telecomando
30 agosto 2025 alle 00:16

Candelieri a Sassari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Videolina ripropone le fasi salienti dell’evento, con il commento di Franco Ferrandu insieme a Maria Grazia Ledda e Manuela Muzzu, inviate sul percorso.

La discesa dei Candelieri alla vigilia di Ferragosto è la festa grande cittadina che si fa risalire al 1600, ma che probabilmente nasce come offerta alla Madonna dell’Assunta diversi secoli prima, durante la dominazione pisana. Oggi vedremmo la parte finale della discesa, i 13 ceri vengono trasportati dai portatori che ballano al rullo dei tamburi, con partenza da piazza castello e arrivo a tarda notte alla chiesa di Santa Maria di Betlem.

Appuntamento alle 21 sulla prima televisione della Sardegna.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 