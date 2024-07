Candelieri a Iglesias 

Oggi alle 15 su Videolina va in onda uno speciale che racconta la storia dei Candelieri di Iglesias. Il ritrovamento di un reperto, nel 1992, in una intercapedine della cattedrale di Santa Chiara, datato 1600, lo collegava alla parte centrale di un candeliere. Da allora, grazie all’associazione della Beata Vergine Assunta, uno per volta vengono ricostruiti gli 8 Candelieri: di Sancta Chiara, del quartiere di Castello, del Gremio dei Vinajuoli, del quartiere di Mezo, del Gremio di Montagna, di Fontana, Universitas e infine quello dei Laboratori.

La processione con i ceri dedicati alla Vergine, portati in spalla da sedici/venti persone, si svolge ogni anno il 15 agosto. Viene coinvolta tutta la comunità di Iglesias e attrae moltissimi turisti.