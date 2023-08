Candeliere speciale a Mario Segni 

A un passo dalla Faradda ecco i Candelieri d’oro e d’argento. Ieri in piazza Santa Caterina l’assegnazione dei premi destinati, rispettivamente, al sassarese che da più tempo vive all’estero, e ritorna per la Festha Manna, e a colui invece, sempre del capoluogo turritano, che risiede nella penisola. Si tratta della 58esima edizione di uno degli eventi più significativi che precedono la festa, anche per l’inevitabile effetto nostalgia, o di orgoglio, come precisa il sindaco Campus, che fa da richiamo, come accaduto ieri, a una gran folla di spettatori.

La cerimonia

A ricevere il candeliere d’oro è stato un commosso Luigi Manca, classe 1948, andato via nel 1972, ora residente in Illinois, e che ha dedicato il premio a tutti quelli che vivono la sua condizione. Quello d’argento invece l’ha ricevuto Roberto Pirino, nato a Sassari nel 1957, emigrato all’età di appena tre anni, adesso cittadino del comune di Albenga in provincia di Savona. Infine il momento più atteso è arrivato dal Candeliere d’oro speciale consegnato, come da tradizione, a persone che hanno dato lustro a Sassari e alla Sardegna in vari campi, dal sociale all’arte e allo sport. E che stavolta ha visto, premiato dal sindaco Nanni Campus, nel sassarese Mario Segni, importante politico e giurista 84enne, il vincitore, dopo predecessori quali Beppe Pisanu e Luigi Berlinguer. Segni ha ricordato suo padre Antonio, ex presidente della Repubblica: «Mi ha insegnato l'amore per la Sardegna e Sassari. E ricordo anche che gli sarebbe tanto piaciuto fare il sindaco di questa città». A fare da colonna sonora alla cerimonia il trio le Reinas, composto da Valeria Secchi, Viola Tanca e Aurora Cossu.

