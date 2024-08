Candeliere d’oro per don Galia, cappellano del carcere di Bancali 

Don Gaetano Galia, cappellano del carcere di Bancali, riceverà, il “Candeliere d’oro speciale”. Salesiano, 64 anni, di Arborea, da molti anni a Sassari dove è anche referente della Pastorale penitenziaria in Sardegna. «Guardando in controluce la sua vita - spiega il sindaco Giuseppe Mascia nella motivazione - si può scorgere la somma di molte vite: quelle dei tanti sassaresi e non a cui ha teso una mano, aiutandoli a rialzarsi da una condizione di disagio verso una vita piena e indipendente. Tra di essi molti detenuti ed ex». Don Galia è fondatore delle cooperative “Il sogno”, che accoglie minori in difficoltà, e “Differenze” per l’inserimento di soggetti svantaggiati. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA