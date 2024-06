Candelargiu, rischia di saltare la nuova campagna di scavi 

Rischia di saltare la campagna scavi 2024 al nuraghe Candelargiu a San Giovanni Suergiu. Lo si apprende dalla pagina creata per Proyecto Nuraghe, il progetto di ricerca e formazione nato 10 anni fa, organizzato dall’Ilustre Colegio Oficial de Doctores e Università di Siviglia in collaborazione con l’associazione Quadrifoglio e l’amministrazione comunale di San Giovanni. «Quest’anno non ci sarà nessuna campagna di scavi, e il corso di archeologia portato avanti nel corso degli anni. – scrivono – Siamo in attesa di informazioni da parte del Comune, al momento non siamo coinvolti nella progettazione». Pertanto il team è impossibilitato a organizzare qualcosa, visto che ad oggi non risulta esser stato pagato nemmeno il lavoro dello scorso anno». Stessa informazione riportata anche dalla direttrice del progetto, l’archeologa Araceli Rodriguez- Azogue nella sua pagina Fb: «Quest’anno – scrive – stranamente è stato ottenuto anche buon un finanziamento».

I post non sono passati inosservati e l’assessore all’archeologia di San Giovanni Suergiu Gianfranco Ghisu, precisa: «Avremo gradito una comunicazione ufficiale da parte del team. Come da programma, anche se con un po' di ritardo per la mancanza di personale, il pagamento era già in previsione e stiamo espletando le ultime pratiche. Nel frattempo il finanziamento della Regione di 200 mila euro è appena entrato in bilancio: è destinato alla recinzione del sito e per future campagne di scavo, in attesa della nuova concessione della sovrintendenza».

