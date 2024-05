Cancro, progetto sulla prevenzione 

Studiare lo stile di vita e l'alimentazione della popolazione sarda per prevenire il cancro. È l'obiettivo del progetto YouGoody promosso dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano, che verrà presentato lunedì alle 10 nell'aula consiglio del Rettorato, nel corso della conferenza “Prevenire con... stile: 10.000 cittadini sardi per la prevenzione del cancro”.

«La Sardegna nelle indagini statistiche relative agli stili di vita, al fine dell'analisi dei comportamenti potenzialmente coerenti con l'insorgenza di neoplasie, non è contemperata», spiegano gli esperti dell'Ateneo. «L'assenza della popolazione dell'Isola non viene pertanto rilevata né a livello italiano né, tanto meno, a livello europeo». Per questa ragione l'Università si è fatta promotrice, insieme all'Istituto tumori di Milano, del progetto allo scopo di «stimolare, con una campagna mirata, il coinvolgimento della popolazione, in particolare attraverso associazioni e organizzazioni che possano farsi portatrici di tale interesse comune e con l'obiettivo di reclutare non meno di 7/8.000 iscritti». In due anni saranno coinvolte 100mila persone dai 18 anni in su che saranno invitate a compilare una serie di questionari per descrivere le loro abitudini alimentarli, stili di vita e stato di salute. All'incontro di lunedì parteciperanno Valeria Pala e Claudia Agnoli dell'Istituto dei tumori.

