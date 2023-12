Cancro, per le cure in Italia spesi 20 miliardi in un anno 

Nel 2022 in Italia si sono spesi 20 miliardi di euro per curare i malati di cancro, fra costi diretti di terapie, ospedalizzazioni, interventi chirurgici, esami, riabilitazione e costi indiretti. Un contributo economico elevatissimo, e tutte le proiezioni indicano un incremento di casi in tutti i Paesi occidentali, legati soprattutto agli scorretti stili di vita. È importante quindi ridurre il carico di malattia attraverso la prevenzione, ma anche diventare attiva con la ricerca e l'individuazione dei fattori prodromici che possono negli anni portare a un cancro. È la cosiddetta “Cancer Driver Interception”, cioè la ricerca di quelle alterazioni che, se non corrette, possono favorire la cancerogenesi: su questo nuovo modello è in partenza un progetto con l'Istituto superiore di sanità. È l'appello lanciato dal convegno promosso dal Cnel, Fondazione Aiom e Bioscience Foundation.

«I costi legati al pianeta tumori stanno diventando enormi in tutti i Paesi occidentali», sottolinea Francesco Riva del Cnel. «Si rischia di minare la sostenibilità dell’intero sistema e far pagare di tasca propria sempre più ai cittadini. La prevenzione rappresenta la sola arma davvero vincente ed è imminente la partenza dei lavori su un disegno di legge dedicato alla prevenzione delle neoplasie». Ma gli indicatori dicono che si fa troppo poco, «aumenta la sedentarietà, le persone in sovrappeso e obese e i forti consumatori di alcol», spiega Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom, «e quello che è preoccupante è che questi dati, così pericolosi, sono molto diffusi fra gli adolescenti».

