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Castello.
19 settembre 2026 alle 00:26

Cancro pediatrico e diritti dei piccoli pazienti,anche il Bastione si illumina di arancione 

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Cagliari aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul cancro pediatrico promossa da Childhood Cancer International.Dalla notte di domani il torrino del Bastione di Saint Remy sarà illuminato di arancione, simbolo della mobilitazione mondiale per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle problematiche legate al cancro pediatrico, sui diritti dei piccoli pazienti e sull'impatto che la malattia ha sulle loro famiglie. La campagna rientra nell’iniziativa “Accendi d’oro, accendi la speranza”, promossa ogni anno dalla Federazione italiana Associazione genitori e guariti oncoematologia pediatrica, tra i soci fondatori di Childhood Cancer International.

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