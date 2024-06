Cancro, le pazienti modelle per una sera: sfilata per raccogliere fondi per la prevenzione 

Un sorriso, una sfilata di moda per cancellare i pensieri quotidiani e continuare più convinti che mai nella lotta contro il male del secolo. Sabato sera, all’ex Manifattura Tabacchi, si è svolta la sfilata di moda “Talenti in passerella – Special Edition” organizzata dai quattro Club della Città Metropolitana di Cagliari: il Rotaract Club Cagliari, il Rotaract Club Cagliari Golfo degli Angeli, il Rotaract Club Quartu Sant’Elena Margine Rosso e il Rotaract Club Cagliari Est.

La sfilata è stata una sorta di contest, nove designer sardi emergenti hanno presentato rispettivamente tre look. Il primo premio, attribuito dalla giuria tecnica, prevede l’esposizione della propria collezione presso una delle boutique di Cagliari di “Giò e Laura”. A indossare i capi in gara sono state le pazienti oncologiche, che sono state modelle per una sera, trasmettendo un messaggio di forza e speranza per sensibilizzare il tema della prevenzione. L’intero importo ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto “Un camper per la prevenzione”.

