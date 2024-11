Cancro e Sla, l’arma in più è tricolore 

Due laboratori, due vittorie della scienza, una sola bandiera. Quella italiana. La ricerca medica tricolore da Torino e Verona porta a casa due importanti successi nella lunga battaglia contro malattie devastanti come cancro al cervello e Sla.

L’annuncio

La prima buona notizia arriva da Torino, dove un passo avanti nella lotta contro il cancro è stato annunciato.Il progetto di ricerca europeo Rise-Brain, al quale hanno preso parte anche due specialisti della Città della Salute e dell'Università del capoluogo piemontese, ha infatti portato all'identificazione di uno dei meccanismi che contribuiscono alla formazione delle metastasi cerebrali. Le ricadute possono essere di grande portata: il perfezionamento delle prognosi, la scelta dei percorsi terapeutici e l'approfondimento di nuovi approcci legati all'immunoterapia sono alcuni degli esempi. «Le metastasi cerebrali - spiegano dalla Città della Salute - sono molto frequenti in alcuni tipi di tumori e sono associate a un decorso particolarmente aggressivo. In quelli polmonari possono interessare fino al 30% dei pazienti. L'immunoterapia è stata una rivoluzione che ha consentito miglioramenti significativi nelle prognosi anche in fase avanzata della malattia, ma i risultati, fino ad oggi, restavano variabili e difficilmente prevedibili nel singolo caso». Le nuove scoperte dovrebbero quindi permettere di identificare i pazienti con maggiore probabilità di rispondere al trattamento attraverso un approccio di biopsia liquida.

Successo

Dall’Università di Verona lo sforzo dei ricercatori si è riversato invece sulla Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Sono nove i progetti di ricerca, dallo sviluppo di un nuovo test diagnostico all'identificazione di possibili biomarcatori tramite lo studio del ruolo svolto dal muscolo scheletrico nella malattia. Con un finanziamento di 840mila euro, AriSLA, Fondazione italiana di ricerca per la Sla Ets, supporterà i progetti, coinvolgendo 15 gruppi di lavoro distribuiti in sette diverse regioni italiane Tra i nuovi studi, due sono quelli quelli “full grant”, cioè che sviluppano ambiti di studio promettenti, basati su solidi dati preliminari. “Defineals”, coordinato da Gianluigi Zanusso dell'Università di Verona, ha l'obiettivo di sviluppare un test affidabile per diagnosticare e monitorare la progressione della Sla correlata a TDP-43, una proteina che in condizioni normali svolge un ruolo fondamentale in diverse funzioni cellulari, e nei pazienti con Sla risulta aggregata. C’è poi il progetto “MoonAls”, coordinato da Giovanni Nardo dell'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, studierà la fisiopatologia della Sla indagando il ruolo svolto dal muscolo scheletrico nella malattia per identificare possibili biomarcatori. In particolare, nei modelli murini a lenta e rapida progressione e nelle colture cellulari verranno studiate le molecole rilasciate dalle cellule satellite, ossia le cellule staminali del muscolo scheletrico, per verificare se possono contrastare l'atrofia muscolare indotta dalla Sla. Infine, sarà valutato l'effetto del trapianto di cellule satellite sull'atrofia muscolare e sulla progressione della Sla nelle cavie.

