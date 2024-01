Cancro e ricerca, parla Levi-Montalcini 

Due appuntamenti in città con Piera Levi-Montalcini. Domani alle 17,30 sarà nella sala conferenze dell'ospedale oncologico Businco per parlare di cancro e vita assieme ai volontari del gruppo “Abbracciamo un sogno”, che diffondono un messaggio di speranza: “Di cancro si vive”, diffuso attraverso momenti di aggregazione, eventi e spazi formativi-informativi dedicati all'intera comunità.

Lunedi alle 15.30 sarà nell'aula magna del Rettorato, a Palazzo Belgrano, dove terrà una relazione su “Essere Ricercatrici, Fare Ricerca. L'insegnamento di Rita Levi-Montalcini”. La nipote ed erede spirituale della premio Nobel Rita Levi-Montalcini, nonché presidente dell'omonima associazione, che tra i suoi obiettivi primari ha la promozione della partecipazione delle ragazze ai percorsi accademici, scientifici e professionali nelle aree della Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica, parlerà della vita personale e scientifica della zia e del lascito per le nuove generazioni di ragazze, studentesse e giovani ricercatrici. L'evento, in linea con le politiche di promozione dell'uguaglianza di genere che l'Università di Cagliari sta portando avanti su molti fronti, vedrà dialogare con Levi-Montalcini tre studiose e ricercatrici d'eccellenza dell'ateneo cagliaritano, Eleonora Cocco (Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica), Viviana Fanti (Dipartimento di Fisica) e Claudia Caltagirone (Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche), e sarà introdotto dalla presidente del Comitato unico di garanzia e delegata del rettore per l'uguaglianza di genere, Ester Cois.

