Cancro alla prostata, migliorano terapie e cure 

Grazie al miglioramento di cure e terapie, oggi per il cancro alla prostata la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è del 91%.

Si parlerà anche di questo il 23 e 24 giugno al Prostate cancer update 2023, il convegno i cui responsabili scientifici sono gli specialisti Michele Boero e Andrea Solinas e il cui presidente onorario è Mauro Frongia.

In Sardegna nel 2021 sono stati ricoverati 262 pazienti mentre nel 2022 in Italia ci sono state 40.500 nuove diagnosi. Le neoplasie prostatiche sono le più frequenti nell'uomo (19,8 per cento di tutti i tumori maschili). Nel 2021 ci sono stati oltre 7.200 decessi ma, superato il primo anno, la probabilità di vivere ulteriori quattro anni è del 94%. E sono 564mila gli uomini viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della prostata.

Nel corso dei lavori si darà ampio spazio alle novità cliniche, terapeutiche e di cura. Tra queste, l'approccio basato sull'analisi genetica e il suo impatto sul decision making. «Un altro aspetto rilevante», spiega Boero, «è lo spazio dedicato alla conservazione di una buona qualità della vita (Quality of Life, QoL) dopo le terapie, vista non più come una speranza, ma come un vero e proprio obiettivo».

