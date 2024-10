«Cancello pericoloso, l’avevamo segnalato» 

«Abbiamo segnalato, mesi fa, che quel cancello era pesantissimo da aprire e chiudere. E che sembrava poco stabile». Una guardia giurata, ex dipendente della Pegaso Security e ora in servizio in un’altra agenzia di vigilanza, conosce bene il piazzale della Tecnosolution, lungo la ex statale 131 a Sestu. Qui – dove nella notte tra venerdì e sabato ha trovato la morte Nicolò Meloni, il 26enne vigilante schiacciato dal pesantissimo cancello mentre lo chiudeva – ha effettuato molte ronde e servizi di ispezione. E lui, così come altri colleghi, hanno evidenziato i pericoli e le difficoltà nelle operazioni di chiusura. «Spesso dovevamo chiedere a un collega di venire ad aiutarci perché non si spostava. Oppure, avvisando, si lasciava aperto proprio perché era difficile spostarlo», sottolinea ancora il vigilante. Versione raccontata anche da altri operatori ai loro rappresentanti sindacali.

Gli accertamenti

Un elemento ulteriore questo che verrà preso in considerazione dagli inquirenti che sono al lavoro sulla tragica morte della giovane guardia giurata. Secondo le prime indagini svolte dai carabinieri della stazione di Sestu, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Quartu e agli esperti dello Spresal, Meloni è rimasto sotto il cancello pochi minuti. Il vigilante ha premuto il grilletto della sua pistola: sei spari, altri tre andati a vuoto, per chiedere aiuto. Nessuno ha sentito i colpi, ma dalle telecamere collegate con la centrale operativa della Pegaso Security gli operatori hanno notato qualcosa di strano e inviato sul posto un’altra guardia giurata, dando l’allarme a 118, vigili del fuoco e carabinieri. È stato un collega a provare a liberare il 26enne, utilizzando un cric. Tutto inutile. Il cuore del giovane vigilante ha smesso di battere nel giro di pochissimi minuti. E i successivi tentativi da parte del personale medico di rianimarlo sono stati inutili.

Raccolta fondi

Intanto l’autopsia sul corpo del giovane è slittata. La pm Diana Lecca non ha ancora conferito l’incarico al medico legale Matteo Nioi. Lo potrebbe fare tra oggi e domani. L’esame dovrà stabilire le esatte cause del decesso, legate allo schiacciamento da parte del pesante cancello. Intanto il Sindacato autonomo vigilanza (Sav) delle guardia giurate ha avviato una raccolta fondi per «un eroe che ha dedicato la sua vita alla protezione della nostra comunità». Un’iniziativa «per onorare la sua memoria e supportare la sua famiglia». I familiari hanno dato il loro ok. Le donazioni si possono effettuare all’Iban IT27F3609201600832353159210, al Sav, con la causale “donazione per la famiglia di Nicolò Meloni”.

