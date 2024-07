Cancello pericolante all’uscita del parco di Monte Claro 

Allarme nel parco di Monte Claro per un cancello di uscita pericolante che si affaccia sulla trafficata via Cadello.

Il muro di cinta e uno dei sostegni principali in metallo sono stati gravemente danneggiati, probabilmente da un’auto o da un camion. Una situazione pericolosa per tutte le persone che si recano a Monte Claro in auto o anche a piedi, magari con dei bambini al seguito.

Ma nel parco cittadino è stato un fine settimana di disagi anche per la mancanza d’acqua nella giornata di sabato, sia nei servizi igienici che nelle fontanelle.

A causa della chiusura dei bagni, ci sono stati dunque disagi per i cittadini che speravano di potersi riparare dall’afa grazie all’ombra e ai servizi del parco.

«Vista la bella giornata, mi sarebbe piaciuto godermi il parco per fare una passeggiata salutare», afferma Valeria Garau. «Ma a causa delle alte temperature avrei voluto usare i servizi igienici anche per rinfrescarmi un po’: non potendo farlo, dopo poco ho deciso di andarmene».

L’addetto stampa di Abbanoa, Giovanni Manca di Nissa, spiega le ragioni del disagio: «Abbiamo dovuto effettuare un intervento non programmato a causa di un guasto in via Cadello».

L’intervento, iniziato di mattina, si è concluso nella giornata di sabato e ha permesso di far riprendere l’erogazione tant’è che i servizi e le fontanelle erano pienamente funzionanti già nella giornata di domenica.

