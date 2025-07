Cancello da demolire, parola al Tar  

Il piccolo passaggio pedonale (per fortuna) è ancora aperto, il grande cancello no. A quasi un anno dall’ordinanza di demolizione da parte del Comune del cancello dell’hotel Torre Salinas che ostacola in parte l’accesso alla spiaggia (lato rocce) nulla è cambiato.

Il tribunale

Lo scorso agosto infatti la società che gestisce l’albergo a quattro stelle, la Turieco Srl (sede a Roma, la proprietà invece è della Curia), ha impugnato l’ordinanza: dovrà essere un giudice a decidere se quella stradina va restituita ai cittadini. I tempi per una decisione però rischiano di diventare biblici: «Noi – spiega il sindaco di Muravera Salvatore Piu – abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Siamo in attesa della decisione del Tribunale».

Ma c’è un’altra novità che balza all’occhio dei muraveresi che ogni anno scelgono quel tratto di spiaggia: lo spazio sempre più risicato compreso tra gli ombrelloni dell’hotel e le rocce. «Non sappiamo – spiegano i bagnanti - se tutto questo sia regolare oppure no. Forse hanno chiesto e ottenuto uno leggero spostamento della concessione, fatto sta che adesso rispetto al 2024 abbiamo a disposizione venti metri di spiaggia in meno».

La disputa

Lo scontro tra il Comune e l’albergo è iniziato a giugno dello scorso anno, quando all’improvviso il vialetto pedonale che era stato lasciato aperto (come prevedevano gli accordi del 2014 tra gli stessi gestori dell’hotel e il Comune) è stato chiuso. Con una prima ordinanza veniva intimata la riapertura del vialetto perché quella barriera «oltre a configurare i presupposti per la contestazione di un reato edilizio – è il testo del provvedimento - costituisce un impedimento al libero accesso pubblico al tratto di spiaggia utilizzato da sempre pacificamente dai frequentatori del tratto di litorale in località Torre Salinas». Il vialetto, dopo pochi giorni, è stato riaperto «ma permangono – è il testo della seconda ordinanza del Comune - due manufatti privi di titolo abilitativo» e cioè «un cancello carrabile con struttura in acciaio e pannellatura con doghe in legno» e un cancelletto sul lato destro simile a quello che c’era sul lato sinistro. Alla fine «è stato accertato che le due opere edili sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e della preventiva autorizzazione paesaggistica» e dunque si ordina all’amministratore unico della società di rimuovere i due cancelli. Società che, appunto, ha impugnato l’ordinanza lasciando aperto solo il vialetto pedonale.

Il dono

C’è, infine, un aspetto paradossale: il terreno dove sorge l’hotel era stato donato da un muraverese alla Chiesa per farne una colonia marina dedicata ai bambini poveri. Colonia che fu realizzata e che funzionò sino agli anni ’80. Oggi invece l’albergo è riservato agli adulti che se lo possono permettere. Con in più la chiusura dello storico accesso al mare: l’esatto opposto di quel che c’era scritto nell’atto di donazione.

