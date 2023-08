Cancello chiuso, il treno parte vuoto 

I più fortunati sono riusciti a salire sul treno al volo, qualcuno invece è rimasto a terra. Amara sorpresa ieri mattina per decine di pendolari che di buon’ora hanno parcheggiato l’auto nell’area sosta del Centro intermodale per raggiungere, attraverso il tunnel, piazza Ungheria: alle 8 le serrande (che dovrebbero rimanere alzate dalle 5.15 alle 00.30) erano ancora abbassate. Via di corsa a recuperare la macchina per cercare un parcheggio in prossimità della stazione ferroviaria, impresa tutt’altro che semplice considerato che con i lavori di riqualificazione dell’area gli stalli sono ridotti al lumicino. E così c’è chi non è riuscito ad arrivare in tempo perso perdendo il treno.

Le scuse

Immediate le scuse del Comune: «A causa di un inconveniente imprevisto, il tunnel del Centro intermodale ha subìto un ritardo nell’apertura programmata. La società di vigilanza incaricata della gestione delle operazioni di apertura e chiusura del tunnel si è trovata impossibilitata ad aprire il passaggio all’orario consueto, causando disagi a tutti coloro che nelle prime ore della mattina hanno tentato di attraversare il percorso e sono stati costretti a raggiungere la stazione passando da piazza Ungheria».

Risarcimenti

Da palazzo degli Scolopi fanno sapere anche che «per prevenire che in futuro si ripetano altri inconvenienti, l’amministrazione civica ha concordato con la società di vigilanza nuove misure a garanzia della regolare apertura del tunnel e che eventuali danni economici subìti da cittadini saranno risarciti presentando richiesta all’Ufficio protocollo di piazza Eleonora».

I disagi

Non basta, però, a placare le polemiche visto che non è il primo inconveniente registrato dall’inaugurazione dell’infrastruttura di via Ghilarza.

Inizialmente i disagi avevano riguardato la fascia serale, visto che la chiusura del tunnel scattava alle 22.30, prima dell’arrivo dell’ultimo bus di Trenitalia. E i passeggeri erano costretti a raggiungere il parcheggio percorrendo un lungo tratto di strada al buio.

Dal 10 agosto, grazie ad un accordo tra Comune e Rfi, la chiusura del tunnel è stata posticipata.

