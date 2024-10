Cancello abusivo, scatta la denuncia 

L’albergo a quattro stelle “Torre Salinas” non rimuove il grande cancello che sbarra l’accesso al mare e scatta la denuncia nei confronti dell’amministratore unico della società che lo gestisce, la Turieco Srl (sede a Roma). Ad intervenire, dopo le ordinanze del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune che intimavano all’hotel di riaprire la stradina per il mare, sono stati i carabinieri della stazione di Muravera. In seguito ad un sopralluogo da parte dei militari l’amministratore unico della Turieco, Alessandro Reali, 62 anni, è stato così denunciato per installazione abusiva di cancello e barriere.

Lo scontro

È l’ultimo capitolo del duro scontro che vede contrapposti l’hotel di proprietà della Curia (dato in gestione alla Turieco) e il Comune di Muravera. Uno scontro che ha avuto inizio a giugno quando all’improvviso è stato chiuso il vialetto pedonale verso la spiaggia che in passato era stato lasciato aperto per il transito libero dei bagnanti (come prevedevano gli accordi del 2014 tra l’hotel e il Comune al momento del rilascio della concessione edilizia).

Con una prima ordinanza veniva intimata la riapertura del vialetto perché quella barriera «oltre a configurare i presupposti per la contestazione di un reato edilizio, impedisce il libero accesso pubblico al tratto di spiaggia utilizzato da sempre dai frequentatori del litorale a Torre Salinas».

Il vialetto, dopo pochi giorni, è stato riaperto «ma permangono – è il testo della seconda ordinanza - due manufatti privi di titolo abilitativo» e cioè «un cancello carrabile con struttura in acciaio e pannellatura con doghe in legno» e un cancelletto sul lato destro simile a quello che c’era sul lato sinistro. Il tutto all’interno di un’area naturalistica protetta. Alla fine «è stato accertato che le due opere edili sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e della preventiva autorizzazione paesaggistica» e dunque si ordina all’amministratore unico della società di rimuovere i due cancelli.

Il Tar

L’albergo ha impugnato le ordinanze di fronte al Tar ed è riuscito a concludere la stagione con il cancello chiuso. Adesso però una nuova tegola sulla Turieco: la denuncia per installazione abusiva di cancello e barriere. Il sindaco Salvatore Piu non commenta l’ultimo atto ma ribadisce che il Comune combatterà sino all’ultimo per rientrare in possesso di una stradina che appartiene alla comunità di Muravera.

RIPRODUZIONE RISERVATA