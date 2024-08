«Cancello abusivo, l’albergo lo elimini» 

Il grande cancello dell’albergo a quattro stelle che chiude l’accesso al mare di Torre Salinas sarebbe abusivo: lo ha appurato il Comune di Muravera che ha emanato una seconda ordinanza nei confronti di chi gestisce la struttura (la società Turieco srl di Roma, la proprietà invece è della Curia) dal momento che la prima è stata eseguita solo in minima parte dall’hotel, e cioè liberando sì l’accesso al mare ma solo sul lato sinistro del cancello (un vialetto pedonale).

In seguito al sopralluogo effettuato dal Comune lo scorso 7 agosto “permangono – viene riportato nell’ordinanza firmata dall’ingegnere Paolo Alterio (responsabile dell’ufficio del Governo del Territorio) – due manufatti privi di titolo abilitativo” e cioè “un cancello carrabile con struttura in acciaio e pannellatura con doghe in legno” e un cancelletto sul lato destro del cancello simile a quello sul lato sinistro che è stato posizionato per la prima volta questa estate ed è stato rimosso in seguito alla prima ordinanza. “Dato atto che l’immobile ricade all’interno dell’Area Sic (stagni di Colostrai e della Saline) e Zps – prosegue l’ordinanza – e che è soggetto al vincolo paesaggistico, e accertato che le due opere edili sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e della preventiva autorizzazione paesaggistica” all’amministratore unico della società si ordina di rimuovere i due cancelli che ancora ci sono entro 90 giorni.

Se la Turieco non provvederà ci penserà il Comune d’ufficio addebitando le spese alla società e in più comminando una sanzione sino a 20mila euro. La Turieco potrà presentare ricorso al Tar della Sardegna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il braccio di ferro tra Comune e hotel, insomma, prosegue. Restano alcuni aspetti paradossali della vicenda. Tra questi il fatto che il terreno dove sorge l’hotel era stato donato da un muraverese alla Chiesa per farne una colonia marina dedicata ai bambini poveri, colonia che fu realizzata e funzionò sino agli anni ’80. Oggi invece l’albergo è riservato agli adulti che se lo possono permettere. Poi la chiusura dello storico accesso al mare. Sino a due mesi fa il vialetto pedonale era percorribile e nessuno aveva protestato. Quel grande cancello però c’è da dieci anni: perché nessuno sino a oggi ne ha verificato la regolarità?

RIPRODUZIONE RISERVATA