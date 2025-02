«Cancelliamo l’incrocio della morte» 

Nell’ultimo incidente stradale una delle auto coinvolte viaggiava a 150 chilometri orari. Sulla Provinciale 68 che da Marrubiu porta a Siamanna si continua a correre e quell’intersezione con la 57 (Oristano - Tiria e San Quirico) non a caso era stata ribattezzata “incrocio della morte”. Uno svincolo ad alto rischio che «va messo in sicurezza al più presto». Un concetto ribadito ieri dall’amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu, l’assessore comunale di Oristano Ivano Cuccu, il collega di Palmas Arborea Simone Schirru, i sindaci di Villaurbana e Siamanna Paolo Pireddu e Franco Vellio Melas, dai tecnici e da alcuni cittadini che hanno effettuato un sopralluogo.

I pericoli

Quell’incrocio è stato teatro di numerosi incidenti, alcuni mortali come ha testimoniato ieri mattina anche Massimo Ibba di Tiria, che nove anni fa perse suo padre vittima di in un terribile incidente su quella strada che «dopo i lavori non sarebbe mai stata collaudata». E più recentemente anche un poliziotto di Oristano venne travolto e ucciso mentre attraversava l’incrocio in sella alla sua bici. A rendere insidiosissimo quello svincolo è un dosso situato a circa 200 metri dall’incrocio, arrivando da Palmas Arborea, che limita la visibilità. Inoltre la segnaletica orizzontale non è sufficiente mentre i cartelli verticali (anche quelli con la scritta “rallentare”) sono ignorati e spesso si raggiungono velocità proibitive.

Le soluzioni

Le ipotesi prospettate ieri mattina prevedono il livellamento del dosso e la realizzazione di una rotatoria. «Interventi importanti e urgenti ma al momento non abbiamo le risorse – ha ammesso Battista Ghisu – é indispensabile accelerare con la progettazione necessaria e poi potremo chiedere i finanziamenti alla Regione». Si pensa a un piano strutturale che riguardi tutti gli incroci presenti lungo la Provinciale 57 e sulla pedemontana. «Ci sono tante criticità e non possiamo più aspettare, ci sono state troppe croci su queste strade» ha ripetuto. Un’altra opzione è la sistemazione di un semaforo ma i tempi sarebbero troppo lunghi. L’assessore comunale di Palmas Arborea Simone Schirru ha suggerito di puntare sull’autovelox ma il comandante della polizia locale di Oristano Gianni Uras ha ricordato che «per legge non è possibile installare un autovelox fisso ma potremo mettere a disposizione un autovelox mobile, almeno una volta alla settimana». Un sistema che dovrebbe persuadere gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità senza trasformare le strade in piste da corsa mettendo a rischio la sicurezza propria e quella altrui.

RIPRODUZIONE RISERVATA