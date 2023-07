Cancelli sbarrati per i lavoratori 

Sconcerto tra i lavoratori dell’Igea che, ieri mattina, hanno trovato sbarrati i cancelli della Laveria di Assemini. L’ordine di non far entrare i lavoratori è dell’amministratore unico, Michele Caria. Le motivazioni rimangono misteriose. Eppure è una delibera di Giunta a disporre la sede di lavoro e anche la copertura economica che permetterebbe a 24 lavoratori di effettuare interventi di bonifica nella Laveria fino al 31 dicembre. Non solo, la cifra stanziata per i prossimi due anni è di 10 milioni di euro.

«L’Igea ha 220 dipendenti e Caria non ha pagato gli stipendi a 40 minatori di Silius», spiega Marco Nappi, Femca Cisl, «i minatori hanno occupato un pozzo a 600 metri di profondità per protesta. Quando l’assessora Anita Pili ha chiesto all’amministratore per quale motivo non avesse pagato benché ci siano i fondi per farlo lui, stizzito, ha abbandonato il tavolo di contrattazione senza spiegazioni».

Giampiero Manca, Filctem Cgil, lancia un grido d’aiuto: «Chiediamo a chi di dovere di prendere delle decisioni nell’interesse collettivo: se un amministratore non è in grado di applicare le disposizioni della Regione deve essere sostituito». (a. cad.)

