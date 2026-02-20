VaiOnline
Portoscuso.
21 febbraio 2026 alle 00:11

«Cancellazione del corpo dei vigili, si annulli la delibera» 

«Si annulli in autotutela la delibera con cui la Giunta ha deciso la cancellazione del corpo di Polizia municipale». A Portoscuso il gruppo di minoranza Portoscuso Rinasce ha scritto al segretario comunale, al sindaco Ignazio Atzori e ai consiglieri comunali, chiedendo l’annullamento della delibera della Giunta del 30 dicembre 2025 e della delibera di Consiglio del 6 febbraio scorso. Secondo la minoranza ci sarebbe una violazione delle competenze. «L’istituzione del Corpo è stata decisa nel ’75 con una delibera di Consiglio – dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza – quindi è il Consiglio che avrebbe dovuto discutere dello scioglimento. Invece la Giunta ha prima deciso lo scioglimento per poi portarlo in Consiglio per la ratifica a cose fatte. È una grave lesione delle funzioni del Consiglio, la delibera è da annullare, per questo stiamo chiedendo all’amministrazione comunale di procedere in autotutela. Lo scioglimento del Corpo di Polizia municipale è stato deciso dalla Giunta comunale per il venir meno dei requisiti, i numeri degli agenti municipali sono sotto la soglia prevista per l’istituzione del Corpo. «La normativa regionale – scrive la minoranza – non prevede alcun automatismo giuridico di cessazione del Corpo al di sotto della soglia di 7 unità».

